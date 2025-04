Shippingaksjer stiger på blodrød børs

Ved lunsjtider ligger hovedindeksen på Oslo Børs ned 2,8 prosent til 1.357,83 poeng, og fortsetter med det den kraftige børsnedgangen siden USAs president Donald Trump innførte omfattende tollsatser på nesten hele verden forrige uke.

– Panikken vi ser nå kan vare en stund, og fallet kan bli dypere. Men jeg tror det fort tar slutt, sier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss til Finansavisen.

– Sannsynligheten for resesjon har økt. Mitt anslag er 50/50, sier investeringsdirektør Pål Ringholm.

Oljeprisene har også falt i kjølvannet av tollkaoset, og i skrivende stund mandag ettermiddag ligger nordsjøoljen Brent (spot) ned 3,9 prosent til 63,35 dollar. Brent-oljen med levering i juni ligger ned 3,4 prosent til 63,33 dollar.

– Det er vanskelig å se en bunn for oljeprisen med mindre panikken i markedene roer seg, og det er vanskelig å se at det skjer med mindre Trump sier noe som kan stanse den voksende frykten for en global handelskrig og resesjon, sa Vandana Hari, grunnlegger av analysebyrået Vanda Insights, til Reuters.

Blant oljeaksjene ligger børslokomotivet Equinor ned 3,9 prosent til 242,70 kroner, Aker BP faller 2,0 prosent til 209,20 kroner og Vår Energi er ned 4,7 prosent til 27,91 kroner.

Ellers ligger forsvarskjempen Kongsberg ned 2,6 prosent til 1.416 kroner og er dagens foreløpige mest omsatte aksje.

Oppgang i shippingaksjer

Samtlige av sektorene på børsen ligger ved lunsj ned flere prosent, og bare et svært lite antall aksjer stiger.