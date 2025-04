Det går mot et stygt fall på New York-børsen

Torsdag var en knallrød dag på New York-børsen. Fredag falt den brede S&P 500-indeksen ytterligere 6,0 prosent, mens teknologifokuserte Nasdaq og industritunge Dow Jones falt henholdsvis 5,8 prosent og 5,5 prosent.

I Tokyo raste Nikkei over syv prosent mandag til sine laveste nivåer på 18 måneder.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 16,5 prosent til 52,77.

Nytt børsfall

Futures indikerer at det går mot en elendig dag på Wall Street. Det er ventet at Nasdaq vil falle 3,5 prosent i åpningsminuttene, mens S&P 500 og Dow Jones åpner ned henholdsvis 3,1 prosent og 3,0 prosent.

«Dødskryss på S&P 500 som er ned over 10 prosent på to dager. Børskorreksjonen er her, kan det være «the big one»? Vel, en global resesjon er ikke her ennå, men skal vi unngå et kraftigere børsfall må forhandlinger lede frem, og tollsatsene må reduseres», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Fredag stupte Apple 7,3 prosent mens Nvidia gikk ned 7,4 prosent. Futures indikerer at aksjene starter ned henholdsvis 3,4 prosent og 3,3 prosent i mandagens handel. Tesla stupte 10,4 prosent fredag og ligger an til å falle ytterligere 5,0 prosent mandag.

Ifølge DNB Markets priser rentemarkedene i USA nå inn nær femti prosent sjanse for kutt på møtet i mai, og at renten senkes fire ganger frem til og med oktober.