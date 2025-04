Aksjemarkedet rystes av Donald Trumps tollkrig. Med det bakteppet møter finansminister Jens Stoltenberg pressen mandag.

– Det minner jo litt om finanskrisen, sier han, og fortsetter:

– Det er den samme dramatikken og de samme voldsomme endringene i aksjekurser. Men akkurat som under finanskrisen er det viktig at vi beholder roen.

– Beholde roen

Fredag falt aksjekursene over hele verden, og uroen fortsetter mandag. Det slår hardt utover nordmenns formue i oljefondet.

– Vi har mye av sparepengene våre i et pensjonsfond. Når de internasjonale børsene faller, faller også verdiene av det norske pensjonsfondet. Det viktige nå er å beholde roen og orden i norsk økonomi, for å håndtere det som måtte komme av mer usikkerhet og tilbakeslag i internasjonal økonomi, sier Stoltenberg, og legger til:

– Det siste vi skal gjøre nå fra Norges side er å selge oss ut, og begynne å få panikk.

– Når børsene kollapser, er det nå vi bør øke aksjeandelen og kjøpe mer?

– Vi har ingen planer om å endre aksjeandelen. Den er 70 prosent, den er høy. Men vi må opprettholde 70 prosent, og hvis vi faller under, må vi etterhvert kjøpe oss opp, sier Stoltenberg, og legger til:

– Det er klart at når aksjekursene faller, vil man etterhvert komme under, og da må man kjøpe seg opp. Det vi også har sett er at fordi de lange rentene har gått nå, har verdiene av obligasjonene gått opp, og det kan også bidra til å endre styrkeforholdet.