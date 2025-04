Koch-støttet gruppe saksøker Trump

En konservativ organisasjon i USA har saksøkt president Donald Trump for tollene på kinesiske importvarer, som ble innført som en del av hans handelskrig, skriver The Economist.

Søksmålet, anlagt av The New Civil Liberties Alliance (NCLA), hevder Trump manglet myndighet til å innføre tollene, og mener loven presidenten sikter til, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ikke gir presidenten tillatelse til å innføre toller.

NCLA støttes av blant annet den konservative milliardæren Charles Koch, som eier Koch Industries. Koch er ifølge Bloomberg Billionaires Index verdens 22. rikeste person.

Frykter fentanyl

Ifølge den amerikanske grunnloven er det kun Kongressen som kan «legge og samle inn skatter, toller, avgifter og særavgifter». Men i 1977 vedtok Kongressen IEEPA som ga presidenten myndighet til å begrense import, fryse eiendeler og pålegge sanksjoner ved en «uvanlig og ekstraordinær trussel».

Det er denne loven Trump påberopte seg i februar, med henvisning til økningen av fentanyl, for å rettferdiggjøre tolløkninger på Canada, Mexico og Kina. Han gjorde det igjen 2. april for å støtte de nye tollene, og mente handelsunderskuddet truet USAs sikkerhet og økonomiske stabilitet, skriver The Economist.

I søksmålet påpekes det at IEEPA ikke nevner toll som en mulig sanksjon, og at ingen tidligere presidenter har brukt loven til dette formålet.

NCLA hevder videre at det ikke er noen sammenheng mellom Trumps påstand om at fentanyl-importen utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel og tolløkningene som ble vedtatt.

Plan B

Dersom Høyesterett godkjenner Trumps tolkning av loven kan IEEPA bli ansett som grunnlovsstridig, ettersom Kongressen ikke har lov til å gi fra seg makten, skriver The Economist.

I et slikt tilfelle har fortsatt Trump en slags plan B, med tre alternative lover for tollmyndighet:

National Emergency Act

Seksjon 604 i Trade Act fra 1974

Seksjon 301 i Title 3 i den amerikanske lovboken

Imidlertid gir ingen av disse alternativene den samme fullmakten som Trump nå påberoper seg.

Anstrengt forhold

Forholdet mellom Charles Koch og Donald Trump har tidvis vært anstrengt. I 2018 skrev Trump på sosiale medier: «Jeg trenger ikke pengene deres eller de dårlige ideene deres», med henvisning til de «globalistiske Koch-brødrene», som han kalte «en total vits i ekte republikanske kretser».

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2018

I primærvalgkampen for republikanerne støttet Koch-nettverkets Super PAC – Americans for Prosperity Action (AFP) – Nikki Haley fremfor Trump. Likevel kunne det virke som om de to eldre mennene hadde nærmet seg etter at AFP gikk inn på Trumps side i kampen mot Biden med blant annet en intensiv digital annonsekampanje i vippestater, der de ensidig ga «Bidenomics» skylden for inflasjonen i USA, skriver The Guardian.

I tillegg har USAs forsvarsminister Pete Hegseth tidligere vært sjef for Concerned Veterans for America, en ideell organisasjon for militærveteraners rettigheter som nå inngår i AFP. Og energiminister Chris Wright har tidligere uttrykt offentlig støtte til Koch-familien, og donerte 100.000 dollar til AFP i 2023.