Ved 16-tiden lå Wall Street an til nok en dag med kraftig fall. Nasdaq lå ned 5,1 prosent, S&P 500 ned 4,7 prosent mens Dow Jones lå an til et fall på 4,4 prosent.

Noen minutter senere kom to tollmeldinger nesten på likt - EU har tilbudt USA en avtale om null toll på industrivarer dersom USA på samme vis vil legge null toll på europeiske varer som kommer inn i USA, ifølge Ursula von der Leyen.

Den andre meldingen var at Det hvite hus' økonomiske rådgiver Kevin Hassett uttalte at USAs president Donald Trump ville vurdere en 90-dagers tollpause for alle land unntatt Kina.

Spesielt sistnevnte sendte børsene i USA rett til værs - på et tidspunkt lå S&P 500 opp 3,3 prosent, Nasdaq Composite lå opp 4,3 prosent og Dow Jones 2,3 prosent.

Så kom kontrabeskjeden: Det hvite hus har sagt at meldingen om tollpause er «fake news». Wall Street-indeksene dundret ned igjen.

Så har de hentet seg litt inn igjen, og ved 17-tiden mandag ligger S&P 500 opp 0,02 prosent, Nasdaq Composite er opp 0,6 prosent og Dow Jones faller 0,7 prosent.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen er lite imponert over den siste tids politiske innspill fra Donald Trump.

«Når en stormakt begynner å handle mer ut fra frykt enn visjon, er det sjelden et tegn på styrke. Forrige uke innledet USAs 47. president en bred tollkrig mot både allierte og rivaler. Denne gangen er det ikke bare en isolert handelspolitisk manøver – det er et symptom på noe dypere: en strukturell forvitring av amerikansk lederskap, strategisk dømmekraft og intern sammenhengskraft», skriver Berntsen i en rapport.

Skaden er allerede gjort

Mandag er Barclays ute med en aksjestrategirapport etter at USAs nye tollregime har sendt verdens børser rett ned. Beskjeden fra meglerhuset er tydelig: «Vi vil ikke anbefale å prøve å være en helt nå. Vi tror ikke globale aksjer vil komme tilbake til de nylige toppnivåene med det første – skaden er allerede gjort», skriver Emmanuel Cau, sjef for europeisk aksjestrategi i Barclays.

Rentekutt i mai?

Ifølge DNB Markets priser rentemarkedene i USA nå inn nær femti prosent sjanse for kutt på møtet i mai, og at renten senkes fire ganger frem til og med oktober.

Onsdag legger den amerikanske sentralbanken frem referat fra rentemøtet i mars.

«Også dette referatet kan være utdatert. Men det kan likevel være at det inneholder vurderinger rundt respons på nettopp den utviklingen vi har sett nå», skriver DNB Markets.