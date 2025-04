Goldman Sachs kan komme under press ettersom tollusikkerheten legger en demper på aktiviteten i kapitalmarkedene, mener Morgan Stanley og nedgraderer investeringsbanken, ifølge CNBC.

Analytiker Betsy Graseck nedgraderer mandag banken fra overvekt til markedsvekt (hold), og senker samtidig kursmålet fra 659 til 558 dollar pr. aksje. Det nye målet innebærer likevel en potensiell oppside på 19 prosent.

«Goldman Sachs er den storbanken som er mest eksponert for inntekter fra investeringsbankvirksomhet, som vi ser på som den delen av finanssektoren som reagerer raskest på økt resesjonsrisiko og svekkede markedsforhold – langt raskere enn utlånsveksten i tradisjonelle forretningsbanker,» skriver Graseck.

«Over 60 prosent av inntektene til Goldman Sachs kommer fra global bank- og markedsvirksomhet,» hevder analytikeren.

Bekymringen for en resesjon har tiltatt etter at president Donald Trump varslet kraftige tollsatser på import fra andre land, noe som har svekket de økonomiske utsiktene i USA. Tidligere i år håpet investorer og analytikere at en ny Trump-administrasjon ville utløse en bølge av fusjoner og oppkjøp. Hvis økonomien bremser, er det lite sannsynlig, skriver CNBC.

I tillegg påpeker Graseck at økt resesjonsrisiko også kan redusere verdien av Goldmans Apple Card-portefølje, ettersom 36 prosent av kredittkortporteføljen består av kunder med Fico-score under 660. Fico-score er en type kredittscore som brukes i USA for å vurdere en persons kredittverdighet, og alle som har en score under 669 regnes som middels eller dårlig.