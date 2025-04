Etter fredagens kraftige børsfall fikk markedene seg en pause i helgen. – Det blir en lang helg, kommenterte Anders Johansen i Danske Bank på fredag.

Det ga tilsynelatende ingen kjølende effekt på aksjemarkedene, som raste videre mesteparten av mandagen.

Rett før børsens stengetid kom imidlertid EUs Ursula von der Leyen med beskjeden som snudde alt: EU har tilbudt USA en avtale om null toll på industrivarer, dersom USA på samme vis vil legge null toll på europeiske varer som kommer inn i USA.

I tillegg ble det meldt at Donald Trump ville vurdere en 90 dagers tollpause for alle land unntatt Kina, men Det hvite hus gikk raskt ut med at det var «fake news». Børsene i USA har snudd ned igjen, etter en kraftig oppgang.

Oslo Børs bykset til en oppgang på 0,6 prosent før sluttauksjonen gjorde at børsen endte dagen ned 0,4 prosent til 1.390,09 poeng.

Dagens bevegelser

Etter at tollmeldingene kom, fikk investorene fart på seg, og en rekke aksjer steg kraftig på de få minuttene før børsens stengetid. Det ga tilsynelatende også en rekke automatiske børspauser.

Børsens desidert største selskap Equinor lå an til en nedgang på om lag 3 prosent, men endte ned bare 0,9 prosent.

Kongsberg Gruppen lå an til å falle 3,4 prosent, men gjorde et byks opp til en oppgang på 0,7 prosent.

Ellers endte DNB ned 2,2 prosent og Telenor 4,5 prosent.

Shipping trosset stormen

Et lyspunkt på børsen var tankrederiet Frontline, som klatret lå en til en oppgang på rundt 3 prosent. Oppgangen tiltok kraftig mot stengetid, og aksjen endte opp 11,9 prosent til 151 kroner.