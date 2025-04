Aksjemarkedene svingte voldsomt rundt Oslo Børs' stengetid mandag ettermiddag etter nye tollutspill fra begge kanter av Atlanteren.

Ifølge Bloomberg skal volatilitetsindeksen VIX, også omtalt som fryktindeksen, ha steget til over 50 på nyhetene, som er det høyeste nivået registrert siden coronapandemien.

«FAKE NEWS»: Det hvite hus avfeide rapportene om president Donald Trumps angivelige tollpause. Foto: Bloomberg

EU har tilbudt USA en avtale om null toll på industrivarer dersom USA på samme vis vil legge null toll på europeiske varer som kommer inn i USA. Dette opplyste president Ursula von der Leyen på X, ifølge TDN Direkt.

Kort tid etter ble det meldt at Det hvite hus' økonomiske rådgiver Kevin Hassett hadde uttalt at USAs president Donald Trump ville vurdere en 90-dagers tollpause for alle land unntatt Kina.

Senere ble dette avfeid av Det hvite hus som «fake news», ifølge CNBC.

Enorme svingninger

Før meldingene om EUs tilbud og Trumps mulige tollpause var S&P 500, Nasdaq og Dow Jones i USA ned over 4 prosent på det verste. Etter meldingene vendte de til oppganger på opp mot 3 prosent, før de snudde brått tilbake til fall på rundt 2 prosent.

I 17.30-tiden norsk tid var S&P 500 så ned rundt 2,2 prosent, Nasdaq ned 2,0 prosent, mens Dow Jones falt 2,7 prosent – tynget av at Trump truet Kina med ytterligere 50 prosent toll, hvis ikke Kina dropper sin planlagte toll på 34 prosent på varer fra USA.

S&P 500-indeksens svingning på mer enn 7 prosentpoeng er den største registrert siden 2020, ifølge Bloomberg.

Lignende svingninger var det også på Oslo Børs i sluttminuttene. Hovedindeksen lå an til et fall på mer enn 3 prosent, snudde brått til en oppgang på 0,6 prosent like før slutt, før det likevel endte med et fall på 0,4 prosent.

– Alltid klare

«Europa er klar til å forhandle med USA. Vi har tilbudt null-for-null-tariffer for industrivarer, for vi er alltid klare for en god avtale. Men vi er også forberedt på å svare med mottiltak, og beskytte oss mot indirekte effekter gjennom handelsavledning,» het det fra von der Leyen på X, ifølge TDN Direkt.

Von der Leyens melding kom etter Trump har kunngjort en 20 prosent toll på all EU-import, i tillegg til separate satser på 25 prosent for stål, aluminium og biler. Totalt vil varer for over 380 milliarder euro bli berørt.

Europe is ready to negotiate with the US. We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.Because we're always ready for a good deal.But we’re also prepared to respond with countermeasures. And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025

De nye tollsatsene skal tre i kraft onsdag.

Blant EU-landene er det flere meninger om hvordan man best bør respondere. Frankrike med president Emmanuel Macron har uttalt at EU bør jobbe med en pakke som ikke kun går på tollsatser. Irland har tatt til orde for et overveid svar på tollsatsene, mens Italia har satt spørsmålstegn ved om EU bør svare i det hele tatt.

Eventuelle mottiltak vil gå til avstemning onsdag, og vil da kunne tre i kraft i to runder, der de minste tiltakene kan komme allerede 15. april, mens resten vil skje en måned senere, skrev Reuters i helgen.