Apple faller på Kina-trusler

Saken ble sist oppdatert 20:15.

Markedet får nok en knekk etter nye aggressive toll-trusler fra president Donald Trump. Tollutspill fra EU og Det hvite hus skaper full forvirring på børs.

Før nyhetene om EUs tilbud om tollavtale og ryktene om en mulig amerikansk tollpause, var S&P 500, Nasdaq og Dow Jones ned over 4 prosent på det verste. Deretter snudde indeksene brått til oppganger på opptil 3 prosent, før de igjen falt tilbake da tollpausen viste seg å være «fake news».

Til tross for spekulasjoner om en mulig tollpause, slår Trump hardt tilbake mot Kina. Presidenten truer med å innføre ytterligere tollsatser på opptil 50 prosent dersom Kina ikke trekker tilbake sin toll på varer fra USA.

Rundt 20:00 melder Reuters at Europakommisjonen foreslår 25 prosent toll på mange amerikanske varer. Angivelig er planen at den økte tollen på noen av varene skal innføres 16. mai. For andre varer øker ikke tollen for i desember.

S&P 500 stiger etter nyhetene, og er oppe 0,7 prosent, Dow Jones er også med på ferden oppover men er fortsatt nede med 0,2 prosent. Nasdaq har steget med 2 prosent den siste timen, og er oppe med 1,4 prosent.

Bevegelser

De store amerikanske teknologigigantene, kjent som «Magnificent Seven», kan bli særlig hardt rammet av gjengjeldelsestoll, ifølge analysebyrået Apollo.

Om lag 50 prosent av inntektene til disse selskapene kommer fra utlandet.

– Det betyr at de er mer sårbare for globale inntektstap enn øvrige selskaper i S&P 500, skriver sjeføkonom Torsten Slok i en oppdatering.

Blant selskapene er Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla og Alphabet. Apple faller markant på børs etter at president Donald Trump truet med å innføre ytterligere 50 prosent toll på kinesiske varer. Et viktig marked for iPhone-produsenten.