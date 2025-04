Toppledere mener USA er i en resesjon

Administrerende direktør i BlackRock, Larry Fink, advarer om at den amerikanske økonomien svekkes, og sier mange ledere allerede opplever at landet er i resesjon.

– De fleste toppsjefene jeg snakker med, vil si at vi trolig er i en resesjon nå, sa Fink under en tale i Economic Club of New York mandag.

Fink peker på at de nye tariffene og den økende usikkerheten rundt handelskrigene har skapt et klima med høy volatilitet og risiko. Han tror inflasjonen vil holde seg høy fremover, og stiller seg tvilende til at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten flere ganger i år, noe som kan føre til at rentenivået forblir høyere enn mange forventer.

Ifølge DNB Markets priser rentemarkedene i USA nå inn nær femti prosent sjanse for kutt på møtet i mai, og at renten senkes fire ganger frem til og med oktober.

Selv om aksjemarkedet er hardt rammet, mener han det kan oppstå kjøpsmuligheter for investorer som tenker langsiktig.

– Det betyr ikke at vi ikke kan falle ytterligere 20 prosent herfra også, sa Fink.