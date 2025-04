Makspuls på Wall Street

Investorer fikk knapt tid til å blunke da markedet tok dem på en berg- og dalbane under mandagens handel.

Ifølge Bloomberg skal volatilitetsindeksen VIX, også omtalt som fryktindeksen, ha steget til over 50 på nyhetene, som er det høyeste nivået registrert siden coronapandemien.



Tollutspill fra EU og Det hvite hus skaper fullt kaos i markedet, og markedet var raskt til å reagere. Til tross for spekulasjoner om en mulig tollpause, slo Trump hardt tilbake mot Kina. Presidenten truet med å innføre ytterligere tollsatser på opptil 50 prosent dersom Kina ikke trekker tilbake sin toll på varer fra USA. To timer før stengetid meldte Reuters at Europakommisjonen foreslår 25 prosent toll på mange amerikanske varer. Angivelig er planen at den økte tollen på noen av varene skal innføres 16. mai.

Nasdaq steg med 0,1 prosent til 15.595,12 poeng, mens Dow Jones endte ned med 0,9 til 37,.957,30 poeng. S&P 500 sank med 0,2 til 5.062,22 poeng.



Bevegelser

Til tross for at markedet lot seg swinge ble langt fra rock 'n' roll under mandagens handel.

Tesla falt med 2,6 prosent etter at den hardt troende Tesla-investoren Dan Ives kuttet sitt kursmål for elbil-selskapet, med henvisning til bekymringer om Musks politiske bånd til Det hvite hus. Apple falt også markant på børs, med 3,7 prosent, etter at president Donald Trump truet med å innføre ytterligere 50 prosent toll på kinesiske varer. Et viktig marked for iPhone-produsenten.

De store amerikanske teknologigigantene, kjent som «Magnificent Seven», kan bli særlig hardt rammet av gjengjeldelsestoll, ifølge analysebyrået Apollo.

Om lag 50 prosent av inntektene til disse selskapene kommer fra utlandet.

– Det betyr at de er mer sårbare for globale inntektstap enn øvrige selskaper i S&P 500, skriver sjeføkonom Torsten Slok i en oppdatering.

«Bumpy Ride

Bilprodusentene fikk også kjørt seg under mandagens handel. Bekymringene er kommer etter mangelen på avtaler knyttet til president Trumps tollpolitikk. Stellantis falt med 4,8 prosent, mens Ford Motor falt med 3,6 prosent. General Motors falt 1,5 prosent etter en nedgradering av aksjen fra Bernstein.

Krypto

«Cash is king», så ut til å gjelde. Bitcoin endte ned 1,5 prosent til 78.415,86 dollar, mens Ethereum falt med 4,6 prosent til 1.547,67.

Aksjer tilknyttet kryptovaluta fikk også en trøkk. Coinbase endte ned 2,2 prosent, mens Strategy falt med 7,5 prosent.