– Markedet vil falle 80 prosent

Børsen vil falle 80 prosent «når dette er over», advarer den anerkjente investoren Mark Spitznagel. Han mener fallet som har fulgt etter Trumps tollpolitikk bare er starten på noe langt verre.

– Jeg forventer et krakk på 80 prosent når dette er over. Jeg tror bare ikke dette er det. Dette er en felle, skrev han i en kommentar til MarketWatch mandag, og la til at når det virkelige krakket kommer, vil investorene merke det.

Spitznagel har mer enn nok på CV-en til å bli tatt på alvor. Han forutså finanskrisen i 2008 og tjente enorme summer under koronapandemien. I første kvartal 2020 leverte fondet hans en avkastning på over 4.000 prosent.

Ifølge Business Insider er hedgefond-sjefen en veteran, som taper mindre beløp i årevis i påvente av neste markedskrasj.

«Det er som om du spiller piano i ti år og fremdeles ikke kan spille «Chopsticks». Det eneste du har som holder deg igang er troen på at du en dag vil våkne opp og spille som Rachmaninoff», har Spitznagel ifølge Business Insider tidligere uttalt.