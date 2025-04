Det er for det meste oppgang i Asia-handelen tirsdag, etter kraftige fall de siste handelsdagene.

Japan leder an oppgangen, hvor Nikkei 225-indeksen på et tidspunkt var opp over 7 prosent. Rundt klokken 06.20 ligger indeksen opp 5,1 prosent.

Kina

President Trump truet mandag med å innføre ytterligere 50 prosent toll på kinesiske varer dersom Beijing ikke opphever sine egne tollsatser. Kina varsler nå gjengjeldelsestiltak dersom USAs president Donald Trump følger opp trusselen.

– Om USA eskalerer sine tolltiltak, vil Kina resolutt innføre mottiltak for å sikre sine egne rettigheter og interesser, sa en talsperson for Kinas næringsdepartement.

Shanghai Composite stiger 0,9 prosent, China A50 er opp 1,24 prosent, og i Hongkong er Hang Seng opp 1,3 prosent etter å ha falt 13 prosent mandag – det største fallet siden 1997. Teknologiindeksen på Hang Seng utmerket seg tirsdag med en oppgang på over 3,5 prosent.

I Indonesia falt Jakarta Composite-indeksen over 9 prosent, og det sprengte sikringene – såkalte circuit breakers. Etter handelsstopp er indeksen nå ned 7,8 prosent.

«Toll- og vekstbekymringer førte til kraftige fall i asiatiske aksjemarkeder mandag. Det er sannsynlig at vi vil se mer uro på kort sikt, selv om situasjonen etter hvert bør bli bedre. Vi er ikke veldig negative, men det er fortsatt risiko for nedgang på kort sikt», skrev UBS i en kommentar mandag.