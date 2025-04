Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Cruisekonge Torstein Hagens børsverdier er blitt redusert med 47 milliarder kroner siden toppnoteringen i vinter. Samtidig har Arne Wilhelmsen-familien tapt 20 milliarder kroner i cruiserederiet RCL.

Cruiseaksjene rammes hardt av den geopolitiske uroen i verden. RCL har falt 38 prosent fra vinterens topp, mens Torstein Hagens Viking Holdings har falt 36 prosent.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, maner til store rentekutt for å bringe økonomien ut av lavkonjunktur. Han mener man rydder opp etter overdreven optimisme ved å stimulere til ny optimisme gjennom rentekutt.

Andreassen tror børsfallet bunner ut rundt påske hvis store tech-selskaper sier at ting er OK.

– Da blir dette greit nok, hvis ingen andre er like tåpelige som Donald Trump, sier han.

Gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen krangler så busta fyker med storaksjonær Sverre Bjerkeli om veien videre for teknologiselskapet Crayon.

Rugseth og Syversen har publisert et langt brev der de forsvarer Crayons fusjon med sveitsiske SoftwareOne. Bjerkeli mener på sin side at Rugseth og Syversen forstår at avtalen ikke kommer til å gå igjennom, og at brevet fremstår som en siste krampetrekning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om lakseskatten. Klassekampen viser at driftsmarginen for oppdrett i sjøen, med grunnrente, går rett ned, mens driftsmarginene for slakteri og salg og røktertjenester, uten grunnrente, går rett opp. Slik sløyes lakseskatten.

Vi synes, ærlig talt, dette er litt morsomt. Oppdrettsnæringen er kke veldig egnet til grunnrentebeskatning. Tilpasninger må det bli, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

Color Group, Medistim, SpareBank 1 Nord-Norge

Makro:

Japan: Driftsbalanse februar, kl. 01.50

Australia: Forbrukertillit april, kl. 02.30

Australia: Bedriftstillit mars, kl. 03.30

Danmark: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Frankrike: Handelsbalanse februar, kl. 08.45

USA: NFIB bedriftstillit mars, kl. 12.00

Canada: Ivey PMI mars, kl. 16.00

Annet:

Kid: Inntekter 1. kv.

Fornybar Norge: Webinar om Ren industri-pakke, kl. 13.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ekskl. utbytte:

AKVA group

Ordinær generalforsamling:

Color Group, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank 1 Nord-Norge