Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 1 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at markedene de siste dagene har måttet fordøye konsekvensene av Trumps nye, omfattende tollgrep – en politikk «som rammer både venner og fiender, og som stadig mer fremstår som en ideologisk strategi, snarere enn et taktisk virkemiddel».

«Når verdensøkonomien vakler, er det noen signaler som teller mer enn andre. Akkurat nå er det utviklingen i amerikansk økonomi og dollaren som fortjener størst oppmerksomhet. Grunnen er enkel: som verdens ledende økonomi og innehaver av verdens reservevaluta fungerer USA som både barometer og bremsekloss for globale bevegelser», skriver analytikeren.

Berntsen trekker frem at dollaren svekket seg brått da «tollkrigen» brøt ut i forrige uke, men har styrket seg de siste to handelsdagene.

«Dette er et klassisk uttrykk for at investorer søker trygghet – og for mange er amerikanske statsobligasjoner fortsatt det tryggeste av det trygge», påpeker han.

Aksjemarkedene, derimot, har beveget seg dypere inn i korreksjons- og bear-markedsterritorium.

«Nasdaq er nå ned over 20 %, og bredere indekser har falt mer enn 10 %. Samtidig har oljeprisen falt, som en refleksjon av forventninger om svakere global vekst og dermed lavere energietterspørsel», fortsetter analytikeren.

«I slike tider må investorer spørre seg: Er prisfallet drevet av fundamentale svakheter – eller av kortsiktig frykt? Markedet priser inn fortsatt uro, men ikke katastrofe», skriver Berntsen.

Asia

Det er for det meste oppgang i Asia-handelen tirsdag, etter kraftige fall de siste handelsdagene.

Japan leder an oppgangen, hvor Nikkei 225-indeksen på et tidspunkt var opp over 7 prosent. Rundt klokken 06.20 ligger indeksen opp 5,1 prosent.

President Trump truet mandag med å innføre ytterligere 50 prosent toll på kinesiske varer dersom Beijing ikke opphever sine egne tollsatser. Kina varsler nå gjengjeldelsestiltak dersom USAs president Donald Trump følger opp trusselen.

Shanghai Composite stiger 0,9 prosent, China A50 er opp 1,24 prosent, og i Hongkong er Hang Seng opp 1,3 prosent etter å ha falt 13 prosent mandag – det største fallet siden 1997.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er tirsdag morgen opp 1,43 prosent til 65,13 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,58 prosent på 61,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Investorer fikk knapt tid til å blunke da markedet tok dem på en berg- og dalbane under mandagens handel. Ifølge Bloomberg skal volatilitetsindeksen VIX, også omtalt som fryktindeksen, ha steget til over 50 på nyhetene, som er det høyeste nivået registrert siden coronapandemien.

Tollutspill fra EU og Det hvite hus skaper fullt kaos i markedet, og markedet var raskt til å reagere. Til tross for spekulasjoner om en mulig tollpause, slo Trump hardt tilbake mot Kina. Presidenten truet med å innføre ytterligere tollsatser på opptil 50 prosent dersom Kina ikke trekker tilbake sin toll på varer fra USA.

Nasdaq steg med 0,1 prosent til 15.595,12 poeng, mens Dow Jones endte ned med 0,9 til 37,.957,30 poeng. S&P 500 sank med 0,2 til 5.062,22 poeng.

Tesla falt med 2,6 prosent etter at den hardt troende Tesla-investoren Dan Ives kuttet sitt kursmål for elbil-selskapet, med henvisning til bekymringer om Musks politiske bånd til Det hvite hus. Apple falt også markant på børs, med 3,7 prosent, etter at president Donald Trump truet med å innføre ytterligere 50 prosent toll på kinesiske varer.