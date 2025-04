Finansministeren advarer Kina: – De spiller med et par toere i handelskrigen

Finansminister Scott Bessent sier USA har et betydelig overtak i den eskalerende handelskrigen med Kina. I et intervju med CNBC tirsdag uttalte han at Kinas tariffer ikke vil ramme like hardt tilbake.

– Hva taper vi på at Kina øker tollsatsene mot oss. Vi eksporterer en femtedel til dem av hva de eksporterer til oss, så det er en tapt hånd for dem, sier Bessent.

Videre omtaler han Kinas siste trekk som en feilvurdering:

– Jeg mener denne opptrappingen fra kinesisk side var en stor feil, for de spiller med et par toere, sier han.

Setter opp mur

USA vil fra onsdag innføre økte tollsatser mot Kina og en rekke andre land. Målet er å presse frem forhandlinger og samtidig skape arbeidsplasser i USA.

– Hvis vi setter opp en tollmur, er det endelige målet å bringe jobber tilbake til USA. Men i mellomtiden vil vi samle inn betydelige tollinntekter, sier Bessent.



Han mener at dersom tiltakene lykkes, vil tollinntektene etter hvert erstattes av skatteinntekter fra ny industri.

– Tollinntektene blir som en smeltende isbit, fordi vi henter inn inntektene mens produksjonsanleggene bygges i USA, og det bør være en viss symmetri mellom de nye skatteinntektene og nedgangen i tollene, fortsetter han.

Kina på sin side har innført 34 prosent toll på amerikanske varer og lover å kjempe til slutten. President Trump har varslet et gjengjeldelsestiltak på 50 prosent hvis Kina ikke trekker tilbake tiltaket.