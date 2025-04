De toneangivende indeksene på Wall Street endte alle ned etter et rally intradag. Nasdaq-indeksen falt 2,15 prosent. Dow Jones falt 0,84 prosent og S&P 500 falt 1,57 prosent.

Alle indeksene startet godt i pluss hvor S&P 500 var opp nærmere 4 prosent sammen med teknologiindeksen Nasdaq.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 11,3 prosent til 52,29.

– Man kan fort se at børsene åpner opp, og så faller det etter hvert når investorer sikrer gevinst, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet.

Nedgangen på Wall Street kommer etter tre dager med store tap og høy volatilitet på verdens børser. Mandag var handelsvolumet på det amerikanske markedet høyest på over 18 år. Til tross for samtaler om tollavtaler, virker få å være klare før Trumps frist like etter midnatt, når de høye tollsatsene trer i kraft.

Apple falt 4,98 prosent til 172,42 dollar. Amazon falt 2,62 prosent til 170,66 dollar, mens Netflix steg 0,3 prosent til 870,4 dollar. Meta falt 1,12 prosent til 510,45 dollar, mens Google-eier Alphabet falt 1,4 prosent til 144,7 dollar. Nvidia falt 1,37 prosent til 96,3 dollar.

Dagens bevegelser

Apple snudde ned og falt nærmere 5 prosent etter at Det hvite hus bekreftet en samlet tollsats på 104 prosent mot Kina. iphone-produsenten har betydelig eksponering mot både det kinesiske markedet og leverandørkjeden i landet.

Helseforsikrings-selskape Humana steg 10,69 prosent. Det kommer etter at Medicare og Medicaid kunngjorde høyere enn ventet utbetalinger til helseaksjer.

Blant bankaksjene falt Wells Fargo 0,19 prosent og det til tross for at meglerhuset Piper Sandler oppgraderte aksjen.