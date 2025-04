Langsiktige eiere slår markedet

I konkurransen om høyt kvalifiserte og dyktige ansatte er det et fortrinn å kunne vise til en eier med evigvarende perspektiv, hvor hele eller deler av økonomisk verdiskapning tilføres gode formål – ikke minst for en ny generasjon som stiller krav til arbeidsgivers samfunnsbidrag og ansvarlighet.

Totalt har Norge rundt 6.000 stiftelser med en samlet bokført egenkapital på cirka 250 milliarder kroner og sannsynligvis betraktelig høyere reelle verdier. De siste fem årene er rundt 12 milliarder kroner lagt inn i nyetablerte stiftelser, og nesten halvparten av beløpet ble tilført i 2024 alene, ifølge Stiftelsestilsynet. Vi spår at veksten vil akselerere.

Generasjonsskifter i eierfamilier kan være krevende, uforutsigbare og konfliktskapende. Arvinger kan ha ulikt syn på hvordan familiens eierskap skal drives og forvaltes, og når nye generasjoner kommer til blir ikke dette enklere. Gjennom en stiftelse kan disse problemene langt på vei fjernes, da stiftelsen kan ta over eierskapet helt eller delvis. Den delen av formuen som gis til stiftelsen vil ikke gi eierfamilien økonomisk gevinst, men deltagelse i utviklingen av eierskapet kan likevel sikres familien gjennom vedtektene.

SEB er selv et godt eksempel, hvor største eier er Investor AB, som igjen har Wallenberg-stiftelsene som største eier. Wallenberg-familien arbeider nå med å fase inn sjette generasjon i ledelse og drift av stiftelser og industrivirksomhet som kontrollerer selskaper verdt omkring 7.000 milliarder kroner.

Børsnoterte selskaper med en langsiktig eier på laget slår markedet betraktelig over tid, ifølge en rapport utarbeidet av Credit Suisse. I Norge bidrar norske stiftelser og selskaper som eies av stiftelser med en samlet verdiskaping på 58,4 milliarder kroner årlig, mer enn hva staten bruker på forskning og utvikling i 2025. Rundt en tredjedel av stiftelsenes overskudd blir brukt på utdelinger til formål som hjelper vanskeligstilte eller bidrar til kultur, idrett og andre samfunnsnyttige formål. Det er et betydelig samfunnsbidrag.

Sverige og Danmark har dype røtter for langsiktig industribygging og organisering av eierskap i evigvarende stiftelser. I Norge er det gründer- og handelskulturen som har dominert. Vi erfarer at flere vurderer opprettelse av stiftelser, og at Norge vil følge våre nabolands fotspor.

Det vil være gode nyheter både for norske arbeidstakere, verdiskaping og for samfunnet. Samtidig forutsetter det at profesjonaliseringen av forvaltning og drift av landets stiftelser fortsetter, og at Stiftelsestilsynet gis mulighet til å fortsette å utøve god kontroll og veiledning overfor et økende antall stiftelser.

Frida Sjoner

Leder for finansiell strategi i SEB

Paal Karstensen

Leder for SEB Private Wealth Management & Family Office