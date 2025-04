Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Det har vært full kollaps i børsfavoritten Hexagon Composites etter høye løfter og rare innsidesalg. Nå har kjente navn som Ketil Skorstad, Jo Nesbø, Eva Weel Skram og Arne Blystad hamstret aksjer i selskapet, men så langt har de brent seg de og.

For nesten et år siden begynte Carnegie å se muligheten for en børsvinner med utsikter til ordrer fra motorprodusenten Cummins. Brått doblet aksjen seg, og mange kjøpte på oppgangen. Siden har aksjen rast igjen, blant annet etter en elendig guiding fra selskapet.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, tømte nettbanken og investerte 1 million kroner i egne fond da børsen kollapset. Pengene satte han i fond han mener er sjarmerende billige.

Næss forklarer at han kjøper egne fond tre til fire ganger i året, helst når det er rufsete tider. Han mener det bør gå bra hvis ikke Donald Trump setter verden i resesjon.

En utflating i boligprisene gir tidenes mulighet for politikerne til å hjelpe de unge inn på boligmarkedet. Det mener Grethe Meier i Privatmegleren, som sier det er nå eller aldri.

Med en valgkamp som er i ferd med å dra seg til, tror Meier på enorme fordeler for partiet som tør å komme med betydelige tiltak for å hjelpe de unge. Hun sier BSU-ordningen har vist seg å ikke være bra nok, og at tiltak via Husbanken heller ikke har monnet i særlig grad.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyre, FrP og SV, som vil ha en mer korrekt beskatning av bøndene.

Det er trolig ikke et eneste ærlig tall i landbruket. Når den ene eller andre uken til pløying og såing er gjort, gjenstår et par uker til høsting på høsten. Resten av tiden bruker bøndene på noe helt annet, skriver Hegnar.

