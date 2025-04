6. mars kjøpte Tycoon Industrier fem millioner aksjer i Saga Pure til snittkurs 1,2563 kroner (høyeste kurs 1,28 kroner), og passerte 50 prosent eierandel. Nå legger Tycoon frem et pliktig bud på resten av aksjene, går det frem av en børsmelding onsdag.

Det Øystein Stray Spetalen-eide selskapet byr 1,2822 kroner i kontanter pr. aksje, og priser dermed Saga Pure til 622 millioner kroner.

Budperioden varer i utgangspunktet frem til 7. mai, men budgiver kan velge å forlenge med maksimalt to uker – altså til 21. mai.

Spetalens bud er gitt med 3,6 prosent rabatt i forhold til tirsdagens sluttkurs på 1,33 kroner.

S.D. Standard-bud også

Onsdagens bud kommer to dager etter at Saga Pure la inn et pliktig bud på S.D. Standard ETC.

Budplikten på dette selskapet ble utløst etter at Saga Pure 4. mars kjøpte 13 millioner aksjer til snittkurs 1,64 kroner. Saga Pure og Spetalen-dominerte Ferncliff Listed DAI eide dermed 32,21 prosent av aksjene, noe som ifølge kypriotisk lovgivning utløser en plikt til å by på de resterende aksjene.

I løpet av de to neste dagene kjøpte Saga Pure ytterligere 52 millioner aksjer fordelt på tre transaksjoner, og løftet eierandelen opp i over 42 prosent. Den siste bolken på 31,2 millioner aksjer ble kjøpt til snittkurs (og høyeste kurs) 1,90 kroner, og dette ble da til slutt også kursen på det pliktige budet.

På denne kursen – to øre over fredagens sluttkurs – ble S.D. Standard ETC priset til nærmere én milliard kroner

Budperioden varer i utgangspunktet frem til 5. mai, men budgiver kan velge å forlenge med maksimalt to uker – altså til 19. mai.