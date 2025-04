Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 4,3 prosent, eller innenfor intervallet [-4,8, -3,8] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at aksjene på Wall Street endte solid ned i går, etter å ha vært kraftig opp i tidlig handel.

«Trump doblet i går tariffene mot Kina til 104 prosent. Ettersom Trump ofte bruker poker-metaforer høylytt i sin retorikk – enten det gjelder politikk, diplomati eller handel – føles det naturlig å skrive morgenrapporten i samme stil. Hvorvidt dette er en riktig bruk av sjetonger i No-limit Texas Hold’em, gjenstår å se», skriver han.

Berntsen påpeker at Trump lenge lenge brukt poker-metaforer som en kjerne i sin forhandlingstilnærming.

«Han snakker ikke som en diplomat, men som en gambler med kaldt blikk og en klar agenda: få motstanderen til å trekke seg – ikke nødvendigvis vinne med bedre kort», skrive han.

«Når han nå dobler tariffene mot Kina, ligner det et klassisk all-in-trekk i No-limit Texas Hold’em. Problemet – og læringen – er dette: Et all-in kan virke fryktinngytende, men det avhenger av motspillerens kort og psykologiske styrke. I økonomisk politikk, som i poker, avslører slike trekk både styrke og usikkerhet», fortsetter analytikeren.

Berntsen skriver videre at USAs handelsminister Lutnick fulgte opp Trumps beslutning med sin egen analyse.

«Kina har kun «to toere på hånden». Altså et svakt utgangspunkt – lav vekst, høy gjeld, og demografisk motvind, men som erfarne investorer vet, handler ikke poker kun om styrken på hånden, men også om hvem som tør å spille den. Hvis USA bare har ess høy – ingen par, ingen farger, bare posisjon og dominans – da er ikke Kinas hånd uspillbar. Tvert imot»

«Med andre ord: Kina leder svakt før floppen i denne hypotetiske situasjonen, til tross for svakere kort på papiret. Hvorfor? Fordi et par – selv et lavt ett – har overtaket mot høyere kort som ikke utgjør noen kombinasjon. Dette er ren sannsynlighetsregning, og en påminnelse om at «styrke» i retorikken ikke alltid tilsvarer styrke i virkeligheten», skriver analytikeren.

Asia

Med unntak av i Kina, faller alle børsene i Asia markant onsdag morgen, idet Trumps gjengjeldelsestoll trer i kraft. I Japan faller Nikkei 5,21 prosent onsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 4,62 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,24 prosent, CSI 300 er opp 0,32 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 1,55 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,76 prosent. Nifty 50 i India går tilbake 0,67 prosent, og Taiex i Taiwan svekkes 5,10 prosent.

Trump uttalte i natt at han har truet den taiwanske databrikkegiganten TSMC med skatt på opptil 100 prosent om de ikke bygger fabrikker i USA. De er en helt sentral leverandør for selskaper som Apple og Nvidia. TSMC-aksjen er onsdag morgen ned 2,57 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er onsdag morgen ned 3,93 prosent til 60,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,33 prosent på 57,00 dollar fatet.