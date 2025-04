Onsdag har Trumps gjengjeldelsestoll tredd i kraft, og ga nytt ras på børsene i Asia.

«Håpet om å se Donald Trump trekke tilbake tollsatsene før de trådte i kraft ble knust denne morgenen – sammen med sentimentet på tvers av globale finansmarkeder», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote.

«Europeiske og amerikanske futures antyder nok en veldig, veldig stygg handelsøkt, med tap mellom 2–4 prosent i skrivende stund. Jeg vil ikke si så mye om gårsdagens opptur: Bevegelser i den størrelsesorden – over 2–3 prosent – er ikke bærekraftige med mindre det er en klar løsning på tollproblemet», påpeker hun.

Hun skriver videre at Kina på sin side ser begrensede tap på tvers av CSI 300-selskapene.

«Til tross for at de ble rammet av tollsatser på 104 prosent fra og med i dag, sa kinesiske myndigheter at de vil «kjempe til slutten». Det inkluderer sannsynligvis massive og enestående tiltak for å holde økonomien flytende. En av dem: å la yuanen svekke seg for å absorbere deler av tollkostnadene», påpeker Ozkardeskaya.

Dollaren tynges

Trumps handelspolitikk fortsetter også å tynge den amerikanske dollaren, på økende lavkonjunkturspill. Det mener Ozkardeskaya sannsynligvis er den dummeste resesjonen i verdenshistorien.

«Federal Reserve (Fed) har ennå ikke gitt offentlig støtte til investorer; i stedet forteller Fed-medlemmer at amerikansk pengepolitikk er godt posisjonert til å takle tollforstyrrelser. Men et dypere nedsalg kan endre meningen», skriver hun, og påpeker at Fed-tjenestemenn naturligvis – som alle andre – er bekymret for virkningen massive tollsatser vil ha på den amerikanske økonomien.

«Akkurat nå vet vi ikke hvem som skal betale for dem. Vil eksportører absorbere størstedelen av kostnadene for å beskytte sin amerikanske markedsandel? Det ville vært drømmescenarioet for Trump: Amerikanske forbrukere uberørt, statskassen fylt og en politisk seier».

Eksportørene kan også velge å overføre kostnadene til amerikanske forbrukere, mens de tenker at dette ikke vil vare.

«I så fall vil inflasjonen i USA øke, noe som gjør at Fed blir irritert – og blir tvunget til å handle», skriver Ozkardeskaya.

Fed kan fortsatt hjelpe den amerikanske økonomien med å takle sjokket, men inflasjonen vil uunngåelig ramme økonomien, og til slutt også Trump ved mellomvalget.

«Kina ser ut til å satse på det: å miste markedsandeler nå mens de håper amerikanerne vil bli hardt rammet av inflasjon og vil revurdere Trump», skriver senioranalytikeren.

«Jeg er ingen politisk ekspert, men hvis forhandlingene ikke gir et fornuftig resultat for europeiske land, kan det mest logiske grepet være å slutte fred med Kina, slik at alle får en mykere landing. Det er en bisarr vri – gitt hvor høye de globale geopolitiske spenninger er – men det er opp til politikerne å være smarte nok», påpeker hun.