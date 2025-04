– Vår foretrukne indikator for verdsettelse på Oslo Børs er pris/bok, som vanligvis befinner seg på mellom 1,5 og 2,1. Nå ligger den på cirka 1,7, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Vetle Wilhelmsen, og fortsetter:

– Så norske aksjer er ikke skrikende billige selv om de har falt mye de siste par ukene. De ligger fremdeles nesten midt i det historiske spennet.

Etter at USAs president Donald Trump innførte en rekke omfattende tollsatser mot så og si hele verden, har børser over hele verden falt betydelig. Hovedindeksen på Oslo Børs har falt nær 10 prosent på én uke.

– Likevel mener vi fremdeles at man skal eie norske aksjer – avkastningen man får på tre års sikt fra nåværende verdsettelse er nesten alltid positiv, sier Wilhelmsen.

Han trekker frem at P/E, altså price/earnings som viser forholdet mellom aksjekursen og resultatet, for Oslo Børs ligger på om lag 10-gangeren, noe under det historiske snittet på 12-gangeren.

– Konsensusestimatene på inntjeningen vil trolig komme noe ned fremover, med lavere olje- og gasspriser, samt en sterkere kronekurs enn ved inngangen av året.

– Vi spår at estimatene skal ned om lag 10-15 prosent på kort sikt. Dermed vil P/E vil stige til rundt 11,5-gangeren. Så under historisk snitt, men ikke ekstremt billig heller, påpeker han.

– I tillegg kan estimatene komme videre ned på lengre sikt, drevet av lavere global økonomisk vekst.

Skrekkscenario

Onsdag formiddag ligger Oslo Børs ned om lag 2,1 prosent.

– Oslo Børs har falt en del nå, hvor stor er den potensielle nedsiden? Når vi en bunn snart?

– Altså, hvis vi går inn i en skikkelig resesjon, er det fremdeles masse nedside. I slikt skrekkscenario bunner P/B typisk ut under 1,5-gangeren, som vil si at norske aksjer absolutt kan falle mer. Men det er ikke base caset vårt.

– Er det panikk som driver børsene ned, eller er fallet berettiget?

– Det er gode grunner til at det faller nå, det er det ikke tvil om. 1 prosentpoeng lavere global BNP-vekst gir typisk 8-10 prosentpoeng lavere inntjeningsvekst for selskapene.

– Akkurat nå ser det ut til at markedet priser inn cirka 0,5 prosentpoeng lavere global BNP-vekst, gitt avviket fra normal verdsettelse på norske aksjer. Så kan man diskutere om det høres fornuftig ut.