Resesjonen er nær

Trump hevdet tidligere i uken at Kina ivrer etter å forhandle for å senke USAs nye tollavgifter, men onsdag var det ingen tegn på dette. Tvert imot hever Kina tollsatsen på amerikanske varer til 84 prosent, og Trump har økt sitt nivå til 104 prosent. I tillegg vedtok EU en første runde med nye tollavgifter. En full handelskrig er med andre ord igang.

Samtidig kom det urovekkende meldinger fra Walmart og Delta Air Lines. Verdens største detaljist trakk tilbake sin guiding for det inneværende kvartalets driftsresultat, ettersom nye tollavgifter skaper usikkerhet. På den positive siden venter WalMart fremdeles en 3–4 prosent årlig salgsvekst, og dette bidro til et kursløft på 3 prosent.

Delta Air Lines fortalte derimot at inntektsveksten helt har stanset og faktisk kan bli negativ i dette kvartalet. Toppsjefen advarte dessuten at USA trolig vil gå inn i en resesjon, grunnet «omfattende økonomisk usikkerhet rundt global handel». Han tilføyde at han ikke lenger venter et rekordhøyt overskudd i år. Aksjen steg likevel med nesten 9 prosent, trolig fordi markedet hadde fryktet enda verre nyheter.

Også oljeprisens fall på 4 prosent signaliserer at de økonomiske pilene peker nedover. Nivået er nå lavere enn noen gang på fire år. Utviklingen bidro til at oljeaksjer som Tullow Oil, TotalEnergies og BP stupte 6–7 prosent.

Helserelaterte aksjer regnes som «defensive» i perioder med børsuro, men dette var ikke tilfellet onsdag. Årsaken var at Trump nå lover høye tollavgifter på legemidler, som hittil har vært unntatt endringer i tollsatsene. For Novartis, Novo Nordisk og AstraZeneca ble nedturen på 6 prosent.

Heller ikke USAs statsobligasjoner eller valuta var en «trygg havn», idet den tiårige renten steg kraftig og dollaren tapte nesten 1 prosent mot euro. Gull og sølv var derimot lyspunkter, med prisøkninger på nær henholdsvis 4 og 3 prosent, målt i dollar.