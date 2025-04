Goldman: Langt ned til resesjonsprising

Makromann Dominic Wilson i Goldman Sachs melder at det fortsatt er et stykke nedside i markedene før man offisielt priser inn en resesjon.

Prisutviklingen i aksjer og obligasjoner de siste dagene taler for et betydelig vekstsjokk – et av de største på flere tiår, utenom sjokkene under covid, finanskrisen og Black Monday i 1987.

Til tross for fallet har ikke markedet fullt ut priset inn en «gjennomsnittlig resesjon». Det vises blant annet til at både lange renter, kredittspreader og volatilitet-instrumenter fortsatt ligger under nivåer som historisk har vært forbundet med resesjon. Kun VIX-indeksen ligger over tidligere resesjonsnivåer.

Også aksjer og forventninger om rentekutt ligger et stykke unna resesjonsprising. S&P 500 har nylig falt 18 prosent fra topp til bunn, og det tilsvarer det minste fallet blant tidligere resesjoner.

8 prosent til resesjonsprising

Historiske mønstre tilsier at S&P 500 vil bunne ut på 4.600 poeng ved en resesjon, noe som fra 17-tiden onsdag impliserer ytterligere 7,85 prosent nedside fra 4.991,80 poeng.

Ved tidligere resesjonsprisinger har markedet priset inn over 500 basispunkter i rentekutt, ifølge Wilson. I skrivende stund prises det imidlertid kun inn 102 basispunkter for inneværende år, og 133 basispunkter ytterst på kurven – som er starten av 2027.

«I dagens situasjon er inflasjon en større begrensning for hvor dypt renten kan kuttes, sammenlignet med de fleste tidligere resesjoner – og renten har allerede falt 100 basispunkter fra toppen i fjor. Likevel mener vi at 200 basispunkter med kutt er et realistisk utgangspunkt for en resesjon nå, og resesjonsrelaterte rentekutt starter vanligvis med minst 50 basispunkter. På det grunnlaget mener vi også at kortsiktige rentemarkeder ennå ikke priser inn en resesjon,» påpeker Wilson.