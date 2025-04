JPMorgan Chase-sjef Jamie Dimon uttrykte onsdag bekymring for at USA kan være på vei inn i en økonomisk resesjon som følge av president Donald Trumps tollpolitikk, det skriver CNBC.

– Jeg tror resesjon er et sannsynlig utfall for markedene, sier Dimon.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av en eskalering i handelskrigen mellom USA og Kina. Tollene mellom partene har skapt kraftige reaksjoner i både aksje- og obligasjonsmarkedene.

– Markedene har ikke alltid rett, men noen ganger har de det. Jeg tror de har rett nå, fordi de priser inn usikkerhet både på makronivå og mikronivå, og hvordan det påvirker forbrukertilliten, fortsetter Dimon.

BNP skal ned

JPMorgans økonomer forventer nå at USAs BNP vil falle med 0,3 prosent i år. Det er et beskjedent resesjonsanslag, men likevel stor endring etter fjorårets sterke vekst.

Dimon har tidligere vært for toll som virkemiddel. I januar sa han i et intervju i Davos under Verdens økonomiske forum at litt inflasjon kunne være verdt det for å ivareta sikkerheten i landet.

– Ta et dypt pust, forhandle noen handelsavtaler. Det er det beste de kan gjøre. Jeg tar det rolig, men jeg tror det kan bli verre hvis vi ikke gjør fremgang her, sier Dimon.