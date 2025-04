Samtidig varsler han en 90 dagers pause og lavere toll for over 75 andre land som har vært i dialog med amerikanske myndigheter om handel og valuta.

Dagens største bevegelser

Apple – Aksjen stiger over 11 prosent onsdag etter flere dager med salgspress mot iPhone-produsenten. Apple produserer store deler av produktene sine i Kina

Pfizer, Eli Lilly og danske Novo Nordisk er ned med henholdsvis 2,86, 4,38 og 6,93 prosent. Forrige ukes tollplan unntok legemidler, men lettelsen ser ut til å bli midlertidig. Tirsdag kveld sa president Donald Trump at en betydelig toll er under utvikling for å incentivere legemiddelselskaper til å flytte virksomheten sin til USA.

Delta Airlines stiger 7,64 prosent etter at selskapet slapp tall for 1. kvartal. Flyselskapet rapporterte 46 cent i resultat per aksje.

Trump/Kina

Onsdag ble Donald Trumps gjengjeldelsestoll innført, og det gikk ikke lang tid før Kina svarte med å øke tollsatsene på amerikanske varer til 84 prosent. Ifølge Bloomberg skal EU nå ha godkjent en toll på 21 milliarder euro på amerikanske varer.

– Denne eskaleringen er skummel. Vi venter egentlig på signaler om at det skal tikke i motsatt retning, og at det er tegn på at USA og Kina går inn i forhandlinger, men dette er den sikre oppskriften på å kjøre dette i veggen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge.

Finansielt kan Kina også bruke amerikanske statsobligasjoner som våpen.

– Alle vet at Kina ikke kan ramme USA like hardt med tollsatser, fordi det er asymmetri i handelen mellom landene. Derfor må Kina se på andre muligheter, sier Storebrand-forvalter Olav Chen.

Walmart

Walmart dropper nå å komme med guiding om driftsresultatet i første kvartal på grunn av all usikkerheten forårsaket av Donald Trumps tollpolitikk, melder CNBC. Tidligere har Walmart guidet en økning på mellom 0,5 og 2,0 prosent i det justerte driftsoverskuddet i regnskapsmessige første kvartal. Aksjen stiger 1,5 prosent.

Olje og krypto

Brent oljen faller 3,45 prosent til 60,65 dollar og WTI-oljen faller 3,76 prosent til 56,88 dollar.

Bitcoin stiger 1,03 prosent og en coin koster nå 77.808 dollar. Krypto har hatt en kraftig oppgang siden Trump ble president, men har siden vært volatil.