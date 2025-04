Åpner for militær makt mot Kina

USA er fast bestemt på å fjerne Kinas skadelige innflytelse over Panamakanalen. Det er en del av den større planen til forsvarsminister Pete Hegseth som onsdag åpner for bruken av militær makt hvis landets krav til kanalen ikke oppfylles, det skriver Bloomberg.

– Vi må beskytte kanalens suverenitet mot skadelig kinesisk innflytelse, sier Hegseth.



Han unngikk å svare direkte på spørsmål om USA anerkjenner Panamas suverenitet over kanalen, selv om president Donald Trump har uttalt at han vil ta tilbake kontrollen og ikke utelukker bruk av makt.

Kritiserer Kina

– Vi må erkjenne trusselen Kina utgjør mot våre land, våre folk og freden i denne regionen, sa Hegseth under sikkerhetskonferansen.

Forsvarsministeren kritiserte kinesiske selskaper for å sikre seg land og infrastruktur i strategiske sektorer som energi og telekom, og mente Kinas militære tilstedeværelse i Vestlige halvkule er for stor.

Hegseth åpnet onsdag for at USA kan bruke militær makt om landets krav til kanalen ikke oppfylles. Tirsdag trakk han frem pågående samarbeid mellom de to landene, og pekte på to havner drevet av Hongkong-baserte CK Hutchison Holdings som mulige sikkerhetstrusler.