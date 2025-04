Handelskrigen mellom verdens to største økonomier har ført til uro på børsene og skapt bekymring for resesjon, og den synes ikke å roe seg ned med det første.

USAs president Donald Trump kunngjorde brått onsdag at såkalt gjengjeldelsestoll som han hadde varslet mot flere titalls land, ble satt på vent i 90 dager.

Samtidig strammet han til tollen mot Kina ytterligere, og kinesiske produkter som importeres til USA, er nå underlagt toll på 125 prosent. Det skjedde etter at Kina varslet 84 prosent toll på amerikanske varer.

– Kina har en fast vilje og en rekke virkemidler for å iverksette tilstrekkelige mottiltak og kjempe til siste slutt, het det i en uttalelse fra det kinesiske næringsdepartementet onsdag.

I tillegg til den økte tollen innfører Kina restriksjoner på 18 amerikanske selskaper, blant annet i forsvarssektoren.

Importtollen vil gjelde på alle amerikanske produkter som fraktes til Kina. Ifølge amerikanske myndigheter utgjorde dette varer for 143,5 milliarder dollar i fjor.

Trump sa onsdag at han tror alle land, også Kina, på sikt vil framforhandle en avtale. Han sa også at han ikke ser for seg å øke tollen på kinesiske varer ytterligere.

– Jeg kan ikke se for meg det. Jeg tror ikke at jeg kommer til å trenge det, sa Trump.