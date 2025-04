Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Oslo Børs falt nye 2,8 prosent onsdag, og oljeprisen falt under 60 dollar fatet. Det skjedde etter at USA innførte nye tollsatser på 104 prosent mot Kina, før Kina svarte med å ilegge 84 prosents toll på all import fra USA.

Olav Chen, forvalter i Storebrand, mener tollkrigen mellom USA og Kina nå er kommet til et nivå der det ikke er vits å øke satsene mer. Den marginale effekten blir nesten komisk på begge sider, sier han.

Investor Tor Olav Trøim og riggmilliardær Helene Odfjell skatteflykter fra London og nye britiske skatteregler. Begge skal nå ha pakket kofferten og satt seg på flyet til Sveits.

Trøim skal ha søkt tilhold rett utenfor Zürich, der flere andre norske skatteflyktninger har bosatt seg. Helene Odfjell skal ha flyttet til Lugano, som var dit Kjell Inge Røkke flyttet.

Guri Melby, partileder i Venstre, mener regjeringen må sikre at Norge ikke rammes av EUs mottiltak i den pågående handelskonflikten mellom EU og USA. Alt annet vil være en stor fiasko, sier hun.

Melby påpeker at forholdet mellom Norge og EU avhenger av at vi gjennomfører EU-direktiver og forordninger, men at vi nå har et historisk høyt etterslep. Da risikerer vi at EU mister tålmodigheten med Norge, sier hun.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiet, som nå får en oppslutning på 30,1 prosent. En cocktail med Jens Stoltenberg, krig og økonomi har snudd opp ned på mye.

Ser man nærmere på tallene, er ikke bildet for de ikke-sosialistiske partiene så negativt som oppslagene i pressen kan tyde på. Småpartiene blir avgjørende. Jonas Gahr Støre kan gjerne juble i dag, men tiden for å heise flagg og feire er det ikke, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Europris: Kl. 07.00, hos Pareto kl. 08.30, webcast

ABG Sundal Collier: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Årsrapport:

Andfjord Salmon Group, Boa Offshore, Capsol Technologies, Circio Holding, Hunter Group, Lytix Biopharma, MPC Container Ships, Måsøval, Nordic Aqua Partners, Norsk Titanium, Norwegian Block Exchange, NRC Group, Schibsted, S.D. Standard ETC, SmartCraft, Tekna Holding

Makro:

Norge: Inflasjon mars, kl. 08.00

UK: RICS boligpriser mars, kl. 01.01