Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 5,5 prosent, eller innenfor intervallet [5,0, 6,0] prosent.

Han trekker frem at det ble en av tidenes snuoperasjoner på Wall Street i går kveld.

«Gjengjeldelsestollene som ble innført for en uke siden, og som har skapt enorme negative ringvirkninger for alt og alle – ikke minst for USA selv – har nå blitt reversert og satt på pause i 90 dager. Det er naturlig å anta at det interne presset på Trump ble utslagsgivende», skriver Berntsen.

«Det ligger i kortene at Trumps «operation twist» vil sende de europeiske børsene rett opp i dag. Trumps “handelskrig” er for øvrig ikke over riktig ennå – men pokerspillet er kanskje det», påpeker analytikeren.

Asia

Børsene i Asia stiger torsdag morgen kraftig etter nye tollnyheter fra Donald Trump onsdag kveld. Den amerikanske presidenten meldte da om en 90 dagers tollpause og lavere toll for over 75 andre land som har vært i dialog med amerikanske myndigheter om handel og valuta.

I Japan stiger Nikkei nå 8,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 7,59 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 5,44 prosent, og Taiex-indeksen i Taiwan klatrer 9,20 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 4,73 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 5,44 prosent.

Samtidig med utsettelsen, hevet imidlertid også Trump tollsatsene mot Kina. Shanghai Composite styrkes likevel 0,93 prosent, CSI 300 er opp 1,00 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,87 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er torsdag morgen ned 1,18 prosent til 64,71 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,14 prosent på 61,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 60,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene endte alle voldsomt opp på Wall Street, etter de nye tollnyhetene fra Trump. Dow Jones steg 7,87 prosent, S&P 500 steg 9,51 prosent og Nasdaq endte opp med 12,16 prosent.

Apple steg 15,33 prosent til 198,85 dollar. Amazon steg 11,98 prosent til 191,10 dollar, mens Netflix endte opp 8,62 prosent 945,47 dollar. Meta steg 14,76 prosent til 585,77 dollar, mens Google-eier Alphabet steg 9,68 prosent til 158,71 dollar. Nvidia steg 18,72 prosent til 114,33 dollar.

Pfizer og Eli Lilly endte opp 2,84 og 3,75 prosent. Forrige ukes tollplan unntok legemidler, men lettelsen ser ut til å bli midlertidig. Tirsdag kveld sa president Donald Trump at en betydelig toll er under utvikling for å incentivere legemiddelselskaper til å flytte virksomheten sin til USA.

Oslo Børs

I løpet av onsdagens handel stupte hovedindeksen på Oslo Børs 2,8 prosent før den sluttet på 1.362,84 poeng.

Equinor falt 5,6 prosent til 237,50 kroner, Aker BP gikk ned 4,3 prosent til 209,40 kroner mens Vår Energi falt 5,8 prosent til 27,28 kroner.

Aluminiumsgiganten Norsk Hydro falt 4,2 prosent til 51,84 kroner. Citi har nå kuttet sitt kursmål på aksjen fra 75 til 60 kroner, mens Morgan Stanley senker kursmålet fra 91 til 85 kroner.

Trond Mohn har, gjennom selskapet Perestroika, kjøpt 1,8 millioner aksjer i Shelf Drilling, og sitter etter dette med 13,6 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 5,3 prosent. Aksjen gikk opp 3,9 prosent til 5,56 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Europris: Kl. 07.00, hos Pareto kl. 08.30, webcast