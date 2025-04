Goldman ser mørkere på Kina

Goldman Sachs nedjusterer vekstutsiktene for Kina som følge av den tilspissede handelskonflikten med USA.

Storbanken senker sin prognose for Kinas BNP-vekst i 2025 til 4,0 prosent, ned fra tidligere 4,5 prosent. For 2026 justeres vekstanslaget ned fra 4,0 til 3,5 prosent. Bakgrunnen er en kraftig økning i USAs effektive tollsats på kinesiske varer. Etter at Donald Trump vendte tilbake til Det hvite hus har tollene økt fra 11 til hele 125 prosent.

Les også – Naturlig med solid rekyl Trump lettet på tollsatsene for alle utenom Kina. – Det er noe som kanskje setter en viss begrensning på hvor euforiske investorene blir når de får summet seg, sier Harper.

Møtes i dag

Goldman anslår at de nye tolltiltakene vil dempe kinesisk vekst med 2,2 prosentpoeng neste år. Selv om Beijing trolig vil svare med kraftigere stimulansetiltak, mener banken at disse neppe vil være nok til å fullt ut veie opp for effekten av de økte tollsatsene.

Kinas toppledelse forbereder seg nå på å møtes torsdag for å diskutere ytterligere stimulansetiltak.

Ifølge kilder med kjennskap til saken vil møtet blant annet dreie seg om støtte til boligmarkedet, økt privat forbruk og satsing på teknologisk innovasjon, skriver Bloomberg.

Også andre myndighetsorganer, inkludert finansielle tilsynsmyndigheter, planlegger møter om mulige grep for å stabilisere markedene. Tidspunktet for møtene kan imidlertid bli endret, ifølge kildene.