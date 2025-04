«Vi opplever for tiden høyere trafikk enn vanlig. Tilgang til enkelte tjenester kan være begrenset!» opplyste Nordnet på sine hjemmesider. Det ga 430.000 kunder i Norge problemer med å gjennomføre handler på årets kanskje viktigste handelsdag så langt.

– Vi ser at det er en ekstrem høy aktivitet i markedet generelt. Det er en ekstrem pågang. Vi har aldri hatt så mange innlogginger samtidig. Det gir treghet i brukeropplevelsen, sier Norge-sjef Mari Rindal Øyen til Finansavisen.

Hun understreker at alt skal fungere som normalt, men at kundene må smøre seg med litt tålmodighet.

Finansavisen har mottatt en rekke tips fra småsparere som sliter med tjenestene. Ordre har stampet siden børsåpning, går ikke gjennom og blir ikke slettet, er blant tilbakemeldingene.

Fire ganger mer trafikk

Klokken 10.07, over en time etter børsåpningen på Oslo Børs, opplyser Nordnet at alle midlertidige problemer er løst.

– Er dette ok?

– Det har vært midlertidige tregheter som har gjort at ordrer har tatt lengre tid enn vanlig. Vi hadde fire ganger mer trafikk enn vanlig i dag tidlig.

– Hva blir gjort for å hindre at dette skjer i fremtiden?

– Vi har oppgradert våre systemer for å håndtere dette og høyere volumer i fremtiden.

Årets viktigste

Bakgrunnen for pågangen er en ekstrem volatilitet i markedet de siste dagene som følge av USAs Donald Trumps tollutspill. I går reverserte han de fleste tollsatsene, noe som satt full fyr på Wall Street. Børsene responderte umiddelbart positivt, med oppgang i S&P500 på over 7 prosent (samt største intradag volatilitet siden finanskrisen) og Nasdaq opp over 9 prosent kort tid etter nyhetene.

Det var også ventet at Oslo Børs skulle åpne opp rundt 5 prosent torsdag.

Det er ikke første gang Nordnet har problemer i år. I februar opplevde handelsplattformen et sikkerhetsbrudd som gjorde at brukere fikk tilgang til andre kunders konto. Som et umiddelbart sikkerhetstiltak valgte da Nordnet å stenge plattformen.