Trump oppfordret til aksjekjøp rett før tollvending

Klokka 9.37 lokal tid – 15.37 norsk tid – skrev Trump i sitt sosiale medium Truth Social :

– Dette er en flott tid for å kjøpe!!! DJT

DJT er aksjesymbolet for Trump Media, som blant annet eier Truth Social. Samtidig er det også initialene til Trump, som han ofte bruker for å markere at det er han personlig som har skrevet meldingen.

Få minutter tidligere hadde presidenten også skrevet «TA DET MED RO! Alt kommer til å ordne seg.»

Fire timer

Klokka 13.20 lokal tid – altså mindre enn fire timer senere – skrev Trump en ny melding som sendte aksjemarkedene til værs: Han kunngjorde både at tollen på kinesiske varer økes til 125 prosent, og at tollen på en lang rekke andre land settes «på pause» i 90 dager. Det betyr at varer fra disse landene fortsatt ilegges 10 prosent toll, men ikke den ekstra straffetollen Trump har ilagt de fleste land.

Med det skjøt aksjekursene på de amerikanske børsene til værs. Den brede S&P 500-indeksen hadde sin beste dag siden 2008. Trumps spådom gikk altså i oppfyllelse. Kanskje litt for presist. Mange analytikere lurer på om Trump vurderte å innføre tollpausen da han skrev de første innleggene sine.

– Han elsker dette, kontrollen han får over markedene, men han må være forsiktig, sier Trump-kritikeren og den tidligere etikkrådgiveren Richard Painter.

Innsidehandel

Som i de fleste land er det strenge regler mot både såkalt innsidehandel og medvirkning til dette. Trump selv uttalte da han fikk spørsmål om saken at han fattet beslutningen om tollpause «onsdag morgen», men ville ikke avklare om det betydde at han hadde fattet beslutningen da han sendte meldingene.

Trump Media gikk for øvrig opp 22,67 prosent onsdag. Presidenten selv eier 53 prosent av selskapet, en andel som økte i verdi med 415 millioner dollar på en dag.

– Han sender ut et budskap om at han effektivt og uhindret kan manipulere markedet, sier juristen Kathleen Clark ved Washington University.