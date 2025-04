Spådde resesjon i 73 minutter

Etter gårsdagens eksplosive oppgang på Wall Street, fastslår JPMorgans tidligere sjefstrateg, Marko Kolanovic, at «Trump-put» endelig er blitt funnet.

«Trump-puten», idéen om at Trump ville snu i politikken dersom aksjer eller obligasjoner reagerte for negativt, så ut til å være død i hans andre periode. Frem til onsdag.

Om det var at tiårsrenten steg 50 basispunkter på to dager eller at S&P 500 falt 11 prosent på under én uke – Kolanovic fastslår at 4.800 poeng på S&P 500 var strike price på Trump-puten.

Les også – Var på tide å sette på bremsene Anders Johansen i Danske Bank mener Trump ble presset av rentemarkedet til å inngå en tollutsettelse. – Det er et mye større problem for USA enn at aksjemarkedet faller 10-20 prosent, sier han.

Flere rekorder

Goldman Sachs melder om følgende høydepunkter fra gårsdagens rally:

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, hadde sitt største prosentvise fall noensinne – 36,4 prosent. Tidligere rekord var etter «flash crashet» i 2010 da den falt 29,6 prosent.

Det ble satt ny rekord i antall aksjer omsatt på Wall Street – 30,44 milliarder.

Intradagsvingningene på S&P 500 er uhørte siden finanskrisen i 2008: mandag svingte det 8,51 prosent, tirsdag 7,27 prosent, og onsdag var lav til høy på hele 10,77 prosent.

S&P 500-indeksen steg 9,52 prosent – den tredje største oppsidebevegelsen siden andre verdenskrig. Nasdaq steg 12,02 prosent, noe som tilsvarer mer enn 2 billioner dollar.

«Dette følger samme mønster som i 1929: Torsdag, fredag, mandag og tirsdag hadde vi et salgspress – onsdag fikk vi en rekyl. Det er bullish herfra», skrev Goldman-trader Paolo Schiavone.

Les også – Historiens største markedsmanipulasjon Demokratene vil granske aksjehandler etter Trumps tvitring. – Hvem har handlet, spør investor Jan Petter Sissener.

Trodde på resesjon i 73 minutter

Banken endret sitt «base case» til at det blir resesjon i USA klokken 18.57 norsk tid, men endret tilbake til ingen resesjon klokken 20.10:

«Samlet sett forventer vi at disse tollene vil tilsvare omtrent det samme som vår tidligere prognose: en økning på 15 prosentpoeng i den effektive tollsatsen. Som følge av dette går vi tilbake til vår tidligere prognose uten resesjon: BNP-vekst: 0,5 prosent; sannsynlighet for resesjon: 45 prosent,» skrev Goldman.