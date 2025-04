Paretos favoritter leder an i børsrekyl

Oslo Børs går mot kraftig oppgang torsdag ettermiddag. Hovedindeksen er i 15.30-tiden opp 2,9 prosent – etter å ha innledet handelsdagen med en oppgang på mer enn 5 prosent.

Børsrekylen fra onsdagens markante fall på 2,8 prosent kommer etter nye tollnyheter fra USAs president Donald Trump – og påfølgende ellevill oppgang på Wall Street og kraftig oppgang i Asia . Oljeprisene og kronekursen skjøt også fart sent onsdag, men torsdag har vinden snudd igjen.

Trump hevet Kina-tollen til 125 prosent og varslet samtidig en 90-dagers pause for mer enn 75 land som har vært i tolldialog med USA.

Kort tid før tollnyhetene og den voldsomme rekylen på Wall Street hadde Trump meldt at «dette er en flott tid for å kjøpe».

– Panikken tok Trump, deretter har han tvitret og sagt det er på tide å kjøpe, før han utsetter tollsatsene. Det må være historiens største markedsmanipulasjon, sier forvalter Jan Petter Sissener.

Juni-kontrakten for Brent-oljen er ned rundt 3,3 prosent til 63,30 dollar pr. fat – men stadig opp fra nivået på 60,40 dollar pr. fat ved Oslo Børs' stengetid onsdag. Den amerikanske WTI-oljen er ned rundt 3,5 prosent til 60,20 dollar fatet. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er opp 1 prosent til cirka 34,00 euro pr. MWh.

Equinor, som onsdag falt hele 5,6 prosent, slår tilbake med en kursoppgang på 3,2 prosent. Aker BP stiger 2,2 prosent, mens Vår Energi er opp 3,1 prosent, etter et fall på 5,8 prosent onsdag.

Disse tre oljekjempene er nå Pareto-analytikernes foretrukne valg. «De har falt for mye relativt til andre nordiske og britiske produsenter, mener vi,» skriver oljeanalytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities.

Med oljepris på 65 dollar fatet frykter ikke Pareto for hverken Equinor eller Aker BPs utbytter. Når det gjelder Vår Energi, sees det en viss risiko for nedjusteringer, fordi utbyttet er knyttet til kontantstrøm fra drift, men Pareto tror fortsatt at produsenten ender opp med det høyeste utbyttet i sektoren.

BlueNord er opp rundt 4 prosent. Selskapet har torsdag meldt at Tyra II har oppnådd full teknisk kapasitet og at opptrappingen av produksjonen fortsetter. Panoro Energy stiger rundt 8 prosent etter meldingen om at styreleder Julien Balkany har kjøpt 50.000 aksjer til kurs 21,70 kroner i det åpne markedet.

Norsk Hydro snur opp 3,9 prosent etter onsdagens fall på 4,2 prosent. DNB og Storebrand er opp rundt 3–4 prosent hver.