– Donald Trumps mediekonto styrer aksjemarkedet

Onsdag kveld meldte USAs president Donald Trump om 90 dagers tollpause, og lavere toll for mer enn 75 andre land som har vært i dialog med amerikanske myndigheter. Samtidig valgte Trump å heve tollsatsene mot Kina til 125 prosent med umiddelbar virkning. Tidligere på dagen hadde Kina svart på Trumps gjengjeldelsestoll med å øke satsene på amerikanske varer til 84 prosent.

I løpet av onsdagens handel steg teknologitunge Nasdaq hele 12,2 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 9,5 prosent og 7,9 prosent.

Torsdag faller den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten til 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,6 prosent til 37,52.

Futures indikerer at det går mot børsfall torsdag. Ved lunsjtider ligger det an til at Nasdaq vil åpne ned 2,2 prosent, at S&P 500 faller 1,9 prosent og at Dow Jones starter ned 1,5 prosent.

Donald Trumps mediekonto

TILLITSBRUDD: Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities reagerer på måten Donald Trump opptrer på. Foto: Andreas Drange Jensen

– Det er rart at vi må navigere etter den sosiale mediekontoen til Donald Trump. Det fører til usikkerhet, og er et tillitsbrudd som ikke lar seg reparere over natten. Samtidig skal det sies at markedet var veldig oversolgt, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

– Donald Trump skaper usikkerhet i alle verdens hjørner. Det er interessant at det som fikk han til å snu ikke var børsfallet, men at de lange rentene har kommet mye opp, sier analysesjefen

– Hvordan tror du børsutviklingen blir fremover?

– Markedet vil svinge i takt med utspillene fra Trump, sier Slyngstadli.

Tidenes U-sving

FOKUS PÅ TRUMP: – Makrotallene vil nok komme litt i skyggen av handelskrigen, sier Nordea-økonom Sara Midtgaard. Foto: Iván Kverme

– Det var gode nyheter onsdag da Trump meldte om tollpause, noe som ga tidenes U-sving i markedet. Markedet gikk så mye i går at det rebalanseres litt i dag. Det kommer nok til å bli volatilt fremover, sier Sara Midtgaard, makro- og rentestrateg i Nordea, til Finansavisen.

Klokken 14.30 publiseres nye inflasjonstall i USA. Da kommer også nye tall som viser antall førstegangssøkende til ledighetstrygd.

– Hvordan tror du dagens makronyheter vil påvirke markedet?

– Makrotallene vil nok komme litt i skyggen av handelskrigen, men vi forventer at kjerneinflasjonen skal litt ned, sier Midtgaard.