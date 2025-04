Rødt på Wall Street etter onsdagens børsfest

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 2,6 prosent, Dow Jones er ned 1,6 prosent mens S&P 500 faller 2,1 prosent.

Oppdatert klokken 15.45: Nasdaq faller 3,2 prosent, S&P 500 er ned 2,6 prosent mens Dow Jones faller 2,2 prosent.

Profilerte aksjer som Apple, Nvidia og Tesla faller henholdsvis 4,4 prosent, 4,9 prosent og 5,4 prosent i åpningsminuttene.

Trump

Onsdag kveld meldte USAs president Donald Trump om 90 dagers tollpause, og lavere toll for mer enn 75 andre land som har vært i dialog med amerikanske myndigheter. Samtidig valgte Trump å heve tollsatsene mot Kina til 125 prosent med umiddelbar virkning. Tidligere på dagen hadde Kina svart på Trumps gjengjeldelsestoll med å øke satsene på amerikanske varer til 84 prosent.

I løpet av onsdagens handel steg teknologitunge Nasdaq hele 12,2 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 9,5 prosent og 7,9 prosent. Torsdag faller den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten til 4,33 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,3 prosent til 35,75.

– Tillitsbrudd

– Det er rart at vi må navigere etter den sosiale mediekontoen til Donald Trump. Det fører til usikkerhet, og er et tillitsbrudd som ikke lar seg reparere over natten. Samtidig skal det sies at markedet var veldig oversolgt. Markedet vil svinge i takt med utspillene fra Trump, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

Makro

Inflasjonen i USA var på minus 0,1 prosent på månedsbasis og pluss 2,4 prosent på årsbasis i mars, viser ferske CPI-tall torsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,2 og 2,8 prosent. På forhånd var det ventet at prisveksten på månedsbasis ville avta til 0,1 prosent, mens årsveksten var ventet å synke til 2,6 prosent, ifølge Trading Economics.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,8 prosent på årsbasis i mars. På forhånd var kjerneinflasjonen ventet til 0,3 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis.

– Makrotallene vil nok komme litt i skyggen av handelskrigen, men vi forventer at kjerneinflasjonen skal litt ned, sa Sara Midtgaard, makro- og rentestrateg i Nordea, til Finansavisen før inflasjonstallene ble offentliggjort.