Citi kjøper «alt» etter tollpause

President Trump kunngjorde i 19-tiden onsdag at han gir tollpause til alle land i 90 dager, med unntak for Mexico og Canada, men beholdt den generelle tollsatsen på 10 prosent, samtidig som Kina fikk økt toll til 125 prosent.

I 03-tiden rykket Citi ut med et klart budskap: «Trump Put activated».

Den såkalte Global Macro Strategy-delen av meglerhuset, som trader «alle» aktiva basert på «alt», åpnet og lukket en rekke posisjoner i porteføljen sin.

Den mer overordnede Global Asset Allocation-delen av Citi oppgraderte både amerikanske og europeiske aksjer til overvekt i nattetimene og nedgraderte kinesiske aksjer (Hang Seng China Enterprises Index) til nøytral.

Les også Spådde resesjon i 73 minutter «Som følge av dette går vi tilbake til vår tidligere prognose uten resesjon,» skrev Goldman Sachs – 73 minutter etter at banken hadde endret prognosen til at det blir resesjon i USA.

Kjøp, kjøp, kjøp

Global Macro-teamet kjørte inn 14 millioner dollar (0,5 prosent av porteføljen) i Nasdaq 100-futures ved 19.170 poeng, med mål om 20.500 poeng og stop-loss på 18.500.

Teamet kjøpte 12,28 millioner dollar i Euro Stoxx 50-futures på 4.940 poeng, med mål om 5.400 og stop-loss på 4.800 poeng.

9,9 millioner dollar inn i spot gull mot dollar ved 3.091,87 dollar pr. unse, med mål om 3.300 dollar og stop-loss på 2.940 dollar. Det ble også åpnet enda én long gullposisjon via såkalte digital call-opsjoner.

Det ble lukket en posisjon i rente-futures (SFRZ6) med et tap på 0,06 prosent.

Teamet tok gevinst (0,59 prosent) i en avansert opsjonsstruktur mellom eurodollar og S&P 500.

Rasjonalet bak Nasdaq- og Euro Stoxx 50-posisjonene er at begge har trigget kjøpssignal i «Volatility Risk Premium»-parameterne til Citi, som reklameres for å ha en «strong hit ratio». Videre heter det at kombinasjonen av oversolgte nivåer i Nasdaq og betydelig tollreduksjon i Europa er positiv.

«Dette er svært taktiske handler, og vi er oppmerksomme på risikoen i forkant av resultatsesongen, grunnet fortsatt usikkerhet for amerikanske selskaper», skriver Citi.