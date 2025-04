Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 2,84 prosent til 1.401,51 torsdag, etter et fall på nær 2,8 prosent dagen før. Rekylen kom etter at USAs president Donald Trump hevet Kina-tollen til 125 prosent og samtidig varslet en 90-dagers pause for mer enn 75 land som har vært i tolldialog med USA, noe som igjen utløste massiv kursoppgang på aksjemarkedet i USA. Blant annet hadde Nasdaq sin nest beste handelsdag noensinne onsdag.

Torsdag ble imidlertid innledet med nye fall på Wall Street, noe som bidro til å dempe børsoppgangen i Oslo.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs torsdag var på hele 7,5 milliarder kroner.

Børsoppgangen ble også bremset av fall i oljeprisene. Juni-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 4,7 prosent til 62,40 dollar pr. fat – men opp fra 60,40 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen falt torsdag 5,2 prosent til 59,13 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var ned 1,1 prosent til 33,30 euro pr. MWh.

Equinor steg 3,2 prosent til 245,00 kroner, Aker BP steg 1,8 prosent til 213,20 kroner, mens Vår Energi endte opp 1,4 prosent til 27,66 kroner. Alle tre løftes frem som foretrukne valg av Pareto, som mener aksjene har falt for mye sammenlignet med andre nordiske og britiske produsenter.

BlueNord steg 3,7 prosent til 565,00 kroner på meldingen om at Tyra II har oppnådd full teknisk kapasitet og at opptrappingen av produksjonen fortsetter. Panoro Energy steg 5,6 prosent til 22,75 kroner etter meldingen om at styreleder Julien Balkany har kjøpt 50.000 aksjer til kurs 21,70 kroner i det åpne markedet.

Kongsberg Gruppen steg 2,7 prosent, DNB bykset 3,9 prosent, og Norsk Hydro slo tilbake med 3,9 prosents oppgang, etter å ha falt 4,2 prosent onsdag.

Nordic Semiconductor endte opp 3,2 prosent til 108,10 kroner. Halvlederaksjen falt 3,3 prosent onsdag, men etter den kraftige børsrekylen i USA hintet meglersjef Hans Øyvind Haukeli i ABG Sundal Collier om at aksjen kunne stige kraftig torsdag.

De 20 mest omsatte aksjene på Oslo Børs endte alle i pluss torsdag. Europris falt imidlertid 8,2 prosent til 75,00 kroner, etter fremleggelsen av førstekvartalstall. Lavpriskjeden rapporterte om høyere ÖoB-tap enn ventet, men SEB-analytiker Håkon Fuglu tror Europris vil få sving på den svenske virksomheten.

ABG Sundal Collier la også frem førstekvartalstall torsdag, som viste økte inntekter, men lavere overskudd før skatt. Aksjen endte opp 2,4 prosent til 6,76 kroner.

Elkem falt 3,1 prosent til 17,92 kroner. Selskapet ønsker å selge silisiumvirksomheten, som har stor produksjon i Kina, men nå som Trump har høynet Kina-tollen til over 100 prosent, tror SEB-analytiker Magnus Rasmussen at det kan spøke for salget.

Shelf Drilling steg 5,4 prosent til 5,86 kroner på nyheten om at Frederik W. Mohn har kjøpt aksjer i riggselskapet.

Atlantic Sapphire falt 24,8 prosent til 10,15 kroner. Onsdag steg oppdrettsaksjen mer enn 120 prosent etter en oppdatering – en overraskende kraftig kursreaksjon, ifølge SpareBank 1 Markets-analytiker Knut-Ivar Bakken. Oppdateringen viste en økning i slaktevolumet fra 670 til 1.319 tonn samt bedre slaktevekter.