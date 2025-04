Børsfall i USA

De europeiske børsindeksene fikk en kraftig rekyl torsdag, etter at Trump senket tollavgiften på import fra en rekke land til 10 prosent i 90 dager, før de eventuelt stiger til de tidligere annonserte nivåene. Samtidig ble tollsatsen på import fra Kina hevet til 125 prosent.

Både Stoxx 600, tyske Dax og franske Cac steg med 4–5 prosent. At Trump proteksjonistiske ambisjoner tilsynelatende er blitt mindre ødeleggende for verdensøkonomien bidro til at store banker som italienske UniCredit, britiske Barclays og spanske BBVA fikk kursløft på 7–9 prosent. Oppturen for transportselskapene DSV, Kuehne & Nagel og A.P. Møller Mærsk var nesten like imponerende. Samtlige ville ha blitt hardt rammet av en dramatisk reduksjon av den globale handelen, i kjølvannet av en mer omfattende handelskrig.

Tesco-kursen sank derimot med mer enn 4 prosent. Storbritannias største dagligvarekjede økte omsetningen med 3,5 prosent i det seneste kvartalet, men resultatet før skatt ble likevel 3,2 prosent mindre enn et år tidligere. Problemet er høyere driftsutgifter samt en priskrig i markedet. Tescos løsning er å kutte kostnadene med ytterligere en halv milliard pund årlig, men ledelsen tror likevel at årets overskudd blir mindre enn fjorårets, delvis som følge av høyere skatter.

I USA var S&P 500 og Nasdaq ved halv fem-tiden ned med 2–3 prosent, etter onsdagens voldsomme rekyl. En håndfull ferske kvartalsrapporter bidro til å bevege aksjekursene. CarMax, USAs største bruktbilkjede, økte omsetningen med 6,7 prosent på et år – helt på linje med analytikernes snittestimat. Inntjeningen var imidlertid langt lavere enn ventet, og aksjen stupte 19 prosent.

På makrofronten fikk vi nye inflasjonstall fra USA. Den årlige konsumprisveksten sank til 2,4 prosent i mars, noe som var ned fra 2,8 prosent i februar, mens kjerneversjonen, som ekskluderer matvarer og energi, dalte fra 3,1 prosent til 2,8 prosent. Begge tallene var 0,2 prosentpoeng lavere enn konsensusestimatet.