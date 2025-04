På tide å laste opp

Analytikere har blitt mer positive til gull etter at prisen på metallet har falt den siste tiden, i kjølvannet av at president Donald Trump innførte tollsatser på de fleste land i verden.

Morgan Stanley omtaler gull som sin favoritt blant råvarer, mens UBS oppfordrer investorer til å «kjøpe dippen i gull». Deutsche Bank peker også på at utviklingen i gullprisen den siste uken taler til metallets fordel.

Morgan Stanly anslår at gullprisen kan stige til 3500 dollar per unse i løpet av tredje kvartal i år.



— Vi tror at økende tollspenninger, vedvarende høy usikkerhet og frykt for resesjon eller stagflasjon vil styrke investorers etterspørsel etter gull som en trygg havn, skrev Joni Teves fra UBS i et notat 9. april.