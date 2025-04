Olav Chen: Derfor faller det så kraftig i USA i dag

Wall Street står i brann etter gårsdagens feiring. Onsdag kveld meldte USAs president Donald Trump om 90 dagers tollpause, og lavere toll for mer enn 75 andre land som har vært i dialog med amerikanske myndigheter. Nå faller markedet kraftig tilbake.

– Det vi ser nå er nok litt etterdønningene fra gårsdagen, hvor en del av oppgangen trolig var drevet av short-dekninger. Når investorer må dekke inn shortposisjonene sine, bidrar det ofte til en ekstra kraftig oppgang, sier leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen.

Han understreker at mye av usikkerheten rundt handelspolitikken fortsatt ligger fast.

– Selv om Trump utsatte mye av tolløkningene i går, har han samtidig ikke gjort noen reelle innrømmelser utover det, sier Chen.

– Det kan også være at markedet nå får summet seg litt og ser at dette tross alt bare er en utsettelse, ikke en full tilbaketrekking av tollplanene. Mange prater om at skadene på økonomien allerede er påført også. Trump har fortsatt en generell toll på 10 prosent i bunn, som vil få økonomiske konsekvenser. Alt dette til sammen bidrar nok til at markedet fortsatt er nervøst, og derfor faller såpass kraftig i dag, sier han.



Kina får svi

Samtidig har Kina fått merke konsekvensene av Trumps harde linje.

«Basert på den manglende respekten Kina har vist overfor verdensmarkedene, hever jeg herved tollen som USA ilegger Kina til 125 prosent, med umiddelbar virkning», skrev presidenten i går kveld.

Torsdag bekrefter en tjenesteperson i Det hvite hus overfor CNBC at tollsatsen på Kina faktisk blir 145 prosent. Årsaken er en fentanyl-relatert toll, som kommer på toppen av de øvrige tollene og gjør at den samlede satsen blir betydelig høyere.

– Trump har bekreftet en tollsats på 145, som er hele 20 prosentpoeng høyere enn markedet hadde tolket mot Kina, hvor de initielle 10 pluss 10 som følge av fentanyl ikke hadde blitt tatt med, sier Chen.

Råder investorer til ro

Selv om markedet faller kraftig torsdag, advarer Chen mot å la seg rive med.

– Jeg anbefaler ikke at folk løper ut og selger nå som markedet allerede har falt betydelig. Det viktigste er å gå gjennom porteføljen og eventuelt rebalansere, sier han.

Storebrand har selv benyttet kursfallet til å kjøpe seg gradvis opp i aksjer.

– Vi har selv gjort nettopp det de siste dagene. I tillegg til å kjøpe aksjer i de taktiske mandatene og fondene våre, sier Chen.