Torsdag økte etterspørselen etter kortsiktige statsobligasjoner, noe som førte til at rentene falt. Spesielt renten på ettårige statsobligasjoner ledet nedgangen, med et fall på omtrent 6 basispunkter til 3,98 prosent. Nedgangen ble drevet av økt usikkerhet som følge av president Donald Trumps tolltariffer.

I et intervju med CNN kritiserte tidligere finansminister Janet Yellen, som også har vært leder for Federal Reserve, Trumps handelspolitikk. Hun beskrev de nylige tolltariffene som «den verste selvpåførte skaden jeg har sett at en administrasjon påfører en velfungerende økonomi.»

Yellen utdypet videre hvordan tariffene hadde fører til økte renter på statsobligasjoner, noe som fikk investorer til å tvile på deres status som en trygg havn.

– Det fører til at høyt gearte hedgefond som holder på amerikanske statsobligasjoner, selger sine beholdninger. Og dette er noe som virkelig kan begynne å utløse finansiell ustabilitet, sa hun.

Hun antydet at trusselen om økonomisk ustabilitet kan ha vært en faktor som fikk Trump til å pause de gjensidige tolltariffene.

– Min forståelse er at dette var en faktor som påvirket president Trump til å stoppe de gjensidige tolltariffene midlertidig, og det er definitivt noe som burde bekymre oss.