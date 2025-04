Hodepine etter kursfest

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 32 prosent til 44,03.

I et intervju med CNN kritiserte tidligere finansminister Janet Yellen, som også har vært leder for Federal Reserve, Trumps handelspolitikk. Hun beskrev de nylige tolltariffene som «den verste selvpåførte skaden jeg har sett at en administrasjon påfører en velfungerende økonomi.»

Bevegelser

De store teknologigigntene også kjent som «Magnificent seven» ble dumpet etter at flere hadde sin beste dag på lenge i går. Tesla ble gruppens taper, med et fall på 7,27 prosent, og kursen er med det ned nærmere 40 prosent i år. Meta og Nvidia fulgte hakk i hel med en nedgang på henholdsvis 6,7 og 5,9 prosent.

Apple faller over 4 prosent torsdag, etter å ha ha hatt sin beste børsdag siden januar 1998 i går. Teknologigiganten er ned 13 prosent så langt i april, og har falt 23 prosent siden starten av 2025. Onsdag steg aksjen imidlertid over 15 prosent.

Alphabet, tidligere kjent som Google, Microsoft og Netflix falt alle med omtrent 3 prosent, mens Amazon endte ned 5,17 prosent.

Bilprodusentene tok en U-sving etter gårdagens feiring. Stellantis-aksjene falt 12,0 prosent etter en økning på mer enn 18 prosent på onsdag. Aksjene til Ford og General Motors trakk seg tilbake med henholdsvis 4,8 prosent og 4,4 prosent. Torsdag nedgraderte UBS General Motors til «nøytral», og påpekte effekten av tollavgifter på kostnader og etterspørsel etter biler. Goldman Sachs nedgraderte Ford til «nøytral», av samme årsak.

Underholdningsaksjen Warner Bros raste med 12,5 prosent etter at Kina meldte at de vil begrense importen av Hollywood-filmer, som en del av den siste eskaleringen i den globale handelskrigen. Capri Holdings falt falt 10,6 prosent etter at Prada ble enige om å kjøpe Versace fra Capri for 1,375 milliarder dollar, inkludert selskapets gjeld.

Amerikanske banker fikk også bli med på nedturen. Store finansinstitusjoner som Goldman Sachs og Citigroup falt mer enn 5 prosent, mens Bank of America falt med 3,5 prosent.