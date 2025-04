IT-aksje klar for kursrevansj

Kortversjon Ateas ledelse forventer forbedrede driftsmarginer i 2025 sammenlignet med 2024, noe som kan indikere en positiv førstekvartalsrapport og støtte for aksjekursen.

Selskapet har opplevd en sterk salgsvekst, men har også stått overfor utfordringer med bruttomarginer innen maskinvare, programvare og tjenester, mens optimisme fortsatt råder.

Investeringsanbefalingen for Atea peker mot kjøp, til tross for nøytrale vurderinger fra enkelte meglerhus, grunnet positive utsikter og lav motpartsrisiko, spesielt med offentlige kunder. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

– Den sterke salgsveksten ble drevet av bedre markedsforhold og andre faktorer vi har fremhevet tidligere. Dette inkluderer nye rammeavtaler, økte offentlige forsvarsinvesteringer, utfasingen av Windows 10 i PC-fornyelser samt høy kundeinteresse for bærekraft, sikkerhet og AI-løsninger, uttalte toppsjef i Atea, Steinar Sønsteby, ved fremleggelsen av selskapets fjerdekvartalsrapport i vinter.

Selv om kvartalsinntektene endte på 10,6 milliarder kroner, en økning på nesten 13 prosent målt mot samme periode i 2023, viste tallmaterialet ellers press på selskapets bruttomargin etter marginnedgang innen forretningsområdene maskinvare, programvare og tjenester.

Likevel råder det optimisme internt.

– Vi forventer at markedet for IT-infrastruktur vil fortsette å hente seg inn etter en syklisk nedgang og vende tilbake til en sunn veksttakt. Analysebyrået IDC spår at markedet for IT-infrastruktur vil vokse mellom seks og ti prosent i de nordiske og baltiske landene i løpet av 2025, står det svart på hvitt i fjerdekvartalsrapporten. Og best av alt – selskapet spår at marginene er på vei opp, med vekst i konserninntjeningen før renter og skatt allerede i første kvartal.

Skulle omsetnings- og marginspådommene vise seg å holde vann – noe vi tror vil skje – kommer førstekvartalstallene til å gi ubetinget støtte for selskapets aksjekurs. Kjøp!

Diversifiserte vekstdrivere

– Atea er et av landets største IT-selskaper, og sammen med våre kunder og partnere bygger vi Norge med IT. Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper deg med hele verdikjeden, fra behovskartlegging og rådgivning til utvikling, produkter og tjenester, drift og vedlikehold, heter det på selskapets hjemmeside. Atea har rundt 8.000 fast ansatte, og hovedvirksomhetsområdene er i Norden og de baltiske landene.

Etter en kurstopp sommeren 2021, i spennet mellom 160 og 170, handles Atea-aksjen i dag til nivåer rundt 130, noe som gir en markedsverdi for selskapet på nær 15 milliarder kroner.