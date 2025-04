Nytt børsras i Tokyo

I kjølvannet av krasjlandingen på Wall Street torsdag, raser det på ny i Japan også.

Nikkei er nå ned 3,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 3,84 prosent.

Ellers i Asia er det blandet stemning. I Kina stiger Shanghai Composite marginale 0,12 prosent, CSI 300 er ned 0,10 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,50 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,80 prosent. I Australia er S&P/ASX 200-indeksen ned 1,21 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 2,07 prosent.

Wall Street

Det ble i går kveld på ingen måte en hyggelig oppfølger etter onsdagens børsfest på Wall Street, og nervene var i høyspenn da markedet raste ukontrollert fra start.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, peker på flere faktorer som bidro til nedgangen.

– Det vi ser nå er nok litt etterdønningene fra gårsdagen, hvor en del av oppgangen trolig var drevet av short-dekninger. Når investorer må dekke inn shortposisjonene sine, bidrar det ofte til en ekstra kraftig oppgang, sa Chen til Finansavisen, og påpekte at mye av usikkerheten rundt handelspolitikken fortsatt er intakt.

– Det kan også være at markedet nå får summet seg og innser at dette bare er en utsettelse, ikke en fullstendig tilbakekalling av tollplanene. Mange mener også at de økonomiske skadene allerede er påført, sa han.