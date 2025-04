Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag:

Historiens største markedsmanipulasjon. Det mener forvalter Jan Petter Sissener om Donald Trumps meldinger i sosiale medier onsdag. Trump meldte at det var på tide å kjøpe, før han innførte tollpause på 90 dager for en lang rekke land og dermed sendte markedene til værs.

Også i USA reageres det på Trumps meldinger, med krav om granskning av medarbeidernes mulige aksjehandler. Sissener sier en hvilken som helst annen hadde blitt gjenstand for granskning, og lurer på hvem som har handlet nå.

Med riktig kjøpsopsjon kunne man tjent 1.700 prosent på to og en halv time etter Donald Trumps beslutning om tollpause på 90 dager. Én investor skal ha tjent 220 millioner kroner på bare noen minutter.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, forklarer at det var flere call-posisjoner med høy omsetning, noen av dem med uvanlig høy omsetning. Han sier det absolutt ikke trenger å være innsidehandel, men at det nok er en handel finanstilsynet i USA ønsker å undersøke.

Investor Reidar Fougner har solgt årets dyreste eiendom. Byvillaen i Gyldenløves gate i Oslo ble kjøpt for 59 millioner kroner for seks år siden. Nå er den solgt for 74 millioner.

Eiendomsmegler Odd Kalsnes beskriver eiendommen som en av hans desiderte favoritter på Frogner. Den har et boareal på 488 kvadratmeter og en garasjebygning med en toromsleilighet på toppen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Donald Trumps dumme tollsirkus. Problemet er at vi ikke vet hva Trump vil finne på. Usikkerheten er meget stor. Forhandlingene med de 75 land som vil inngå en «deal» med Trump, hvor han personlig vil delta, kan bli bråkete.

Lett blir det ikke fremover. Å sitte rolig i båten, som så mange anbefaler, blir neppe et godt råd. Vi må nok følge litt ekstra godt med på hva Trump-sirkuset finner på, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Norwegian Property

Årsrapport:

AF Gruppen, Baltic Sea Properties, Bouvet, Cambi, ContextVision, Crayon Group Holding, Eidsiva Energi, Ensurge Micropower, Gentoo Media, Hofseth BioCare, Jæren Sparebank, Lumi Gruppen, MatvareExpressen, Next Biometrics Group, Norbit, Norconsult, Nordhealth, Nordic Unmanned, Norwegian Air Shuttle, Omda, Photocure, Salmon Evolution, Smartoptics Group, Å Energi

Makro:

Norge: Byggeareal mars, kl. 08.00

Finland: Driftsbalanse februar, kl. 07.00

Sverige: Inflasjon mars endelig, kl. 08.00