Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at en uke for historiebøkene er snart bak oss.

«En uke som startet på verst tenkelige vis – med børsfall verden over – som følge av nok en eskalering i Donald Trumps handelskrig mot nærmest alt og alle. Men så, onsdag kveld, kom en uventet helomvending. Handelskrigen ble plutselig satt på pause på 90 dager», skriver han.

«En pause på 90 dager er langt fra en løsning, men antyder en ny fase – og kanskje en ny tone. For selv Trumps USA kan ikke stå alene i en verden hvor økonomiene er dypt sammenvevd», påpeker Berntsen.

Analytikeren skriver videre at det kanskje mest fundamentale problemet med Trumps tilnærming er at han ser global handel som et nullsumspill – der én parts gevinst nødvendigvis betyr en annens tap.

«Men dette er en feilslutning. Verdenshandel bygger på gjensidig avhengighet, og USA er dypt integrert i globale verdikjeder», fortsetter han.

«Når Trump legger press på sine handelspartnere, er det verdt å merke seg hvem han faktisk går til angrep på: handelspartnere som til sammen utgjør om lag 75 prosent av global verdiskaping. USA selv står for rundt 25 prosent. Det er ikke nødvendigvis et regnestykke som gir forhandlingsmakt», skriver Berntsen.

Asia

I kjølvannet av krasjlandingen på Wall Street torsdag, raser det på ny i Japan også.

Nikkei er nå ned 3,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 3,84 prosent.

Ellers i Asia er det blandet stemning. I Kina stiger Shanghai Composite marginale 0,12 prosent, CSI 300 er ned 0,10 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,50 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,80 prosent. I Australia er S&P/ASX 200-indeksen ned 1,21 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 2,07 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er fredag morgen opp 0,14 prosent til 63,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,17 prosent på 60,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Donald Trump tollpause utløste torsdag en oppgang på New York-børsen man sjeldent ser, men torsdagen endte som en klassisk «dagen derpå», med økt frykt og full kollaps.

Nasdaq falt med 4,31 prosent til 16.387,31 poeng, mens Dow Jones endte ned 2,50 på 39.593.44 poeng. S&P 500 sank med 3,46 til 5.268,05 poeng.