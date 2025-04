Nye børssjokk venter

Børsmarkedene legger bak seg en brutal handelsuke, der kurssvingningene har nådd historiske nivåer. Dramatikken har rot i Trumps tolltariffer, og selv om skytset særlig rettes inn mot Kina, rår nervøsiteten så til de grader også på den globale børsarenaen. Oslo Børs slipper heller ikke unna når verdensøkonomien nå endevendes med helt nye spilleregler – siden forrige fredag har Hovedindeksen korrigert tilbake med rundt fem prosent, noe som gir en årsnedgang på om lag to og en halv prosent.

Aller verst har det gått utover energisektoren, som nå møter ekstra motbør i takt med et dramatisk oljeprisfall. Siden månedsskiftet har energiselskapene korrigert ned med over åtte prosent – aksjonærverdier fordufter derfor raskt. Så langt i andre kvartal har Equinor-eierne opplevd et samlet verdifall på rundt 80 milliarder kroner, for eksempel. Tilsvarende utviklingstrekk ser man også på Wall Street, der den toneangivende oljeserviceindeksen bare i løpet av de siste fem dagene har falt med tolv prosent.

Påskeuken står for tur, men det er bare for investorene å stålsette seg for nye, børsødeleggende tollutspill. I dag, for eksempel, kom meldingen om at Kina øker tollen på amerikanske varer fra 84 til 125 prosent, noe som sannsynligvis vil få et amerikansk motsvar allerede i kveld. Aksjemarkedene, inkludert vår egen børs, presses også av stigende amerikanske langrenter – noe som særlig spiller seg ut i frykt for et storstilt kinesisk nedsalg av amerikanske statsobligasjoner. Oslo Børs-investorene må også ta høyde for den svake kronekursen, som alt annet like gir rammer for en fortsatt innskjerpende norsk pengepolitikk – men som i det minste gagner forretnings- og sparebankene, støttet av nye runder med råsterke rentenettoer. Hovedbildet blir uansett å trå varsomt på Oslo Børs de kommende dagene og ukene.

Finnes det likevel noen børslysglimt? Ja, mener vi – og viser i den forbindelse til Kapital-porteføljen. Den har i løpet av de siste fem årene, inkludert pandemiåret 2020, gitt en betydelig meravkastning målt mot Hovedindeksen, tilsvarende rundt 20 prosentpoeng. Sentralt i siste års sterke avkastningstall er egenkapitalbeviset til Sparebank 1 SMN, som i løpet av det siste halvannet året har gitt en utbyttejustert totalavkastning på cirka 40 prosent. Midt i all børsuroen slår vi likevel fortsatt et slag for en av Norges største sparebanker – det med tanke på den solide grunninntjeningen generert fra innenlandske næringer, rimelig godt beskyttet mot internasjonale tolltariffer. I dagens Kapital-utgave viser vi også til

vår Investorguide-artikkel som dokumenterer hvilke aksjeanalyser en investor skal følge, om man over tid skal lykkes på Oslo Børs.

God påske og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital